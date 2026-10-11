כוחות הביטחון בודקים מערה שנחפרה באזור היישוב חורשים שבמזרח השרון, סמוך לראש העין ולכביש 6, לאחר שאזרח גילה אותה אתמול (שבת).

בתוך המערה נמצאו כלי חפירה, אך בשלב זה לא ידוע מי חפר אותה ומה הייתה מטרת החפירה.

המערה אותרה במרחב חטיבת אפרים, באזור הסמוך למורדות השומרון, בין ג'לג'וליה לכפר קאסם, במרחק של כחמישה קילומטרים צפונית לראש העין.

בעקבות הגילוי הגיעו למקום כוחות ביטחון וגורמי הנדסה מומחים, שהחלו בבדיקת הממצאים ובסריקות בשטח.

בהודעה שפרסם צה"ל היום נמסר כי מהבדיקות הראשוניות עולה שמדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה וללא תוואי מנהרה.

לדברי צה"ל, נשללה האפשרות שמדובר במנהרה. עם זאת, במערה נמצאו כלי חפירה, ובצבא לא מסרו פרטים על זהות החופרים או על הסיבה שבגינה נחפרה.

עוד נמסר כי לא אותרו אמצעי לחימה במערה או בסביבתה, וכי בדיקת הממצאים והסריקות באזור נמשכות.

אף שבצה"ל קובעים כי לא מדובר במנהרה, עצם מציאת כלי החפירה מעלה שאלות בנוגע לייעודו של החלל התת-קרקעי. בין היתר, עולה השאלה אם מדובר בחפירה שנועדה להתרחב בהמשך לתוואי תת-קרקעי משמעותי יותר.

גילוי המערה בחורשים מצטרף לאירועים נוספים שבהם אותרו חפירות תת-קרקעיות באזור יהודה ושומרון.

לפני שבועות אחדים התגלה פיר עמוק ומשמעותי באזור טולכרם. בתחילה הודיעה המשטרה כי נחשפה מנהרה, אולם זמן קצר לאחר מכן פרסם צה"ל הבהרה שלפיה מדובר בפיר בלבד ולא במנהרה.