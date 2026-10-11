היטלר מוסוליני נבחר בבחירות דמוקרטיות ויעמוד בראשות העיר. תושבי העיר קוורופאלקה שבמחוז ואנוקו במרכז פרו בחרו במועמד בעל השם הלא שגרתי לעמוד בראשות העיר.

היטלר מוסוליני נבחר בזכות 25 קולות יותר מאשר יריבו, מועמד מטעם מפלגת הימין "רנובסיון פופולר פרו".229 מתושבי העיר העניקו את קולם להיטלר מוסוליני, לעומת 204 קולות ליריבו.

ראש העיר החדש הוא איש עסקים בן 45 העוסק בתחום הובלת מטענים. פחות מ-700 בני אדם הצביעו בבחירות, כאשר שאר הקולות הוענקו למתמודדים נוספים שזכו באחוזים בודדים בלבד. למרבה ההפתעה, היטלר מוסוליני הוא לא האדם הראשון שנושא את שמו של הצורר הנאצי, ומנצח בבחירות מקומיות בפרו.

בשנת 2018 נבחר לראשות העיר יונגאר אדם בשם היטלר גסקלין אלבה סאנצ'ס. בשנת 2021, רופא בשם היטלר סאבדרה קסטרנוקה נבחר לפרלמנט מטעם מפלגת המרכז "סומּוֹס פרו". אדם נוסף בשם אדולף היטלר אונונה עלה לכותרות כאשר זכה בשנת 2020 בבחירות מקומיות בנמיביה.