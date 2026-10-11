התכתבויות אישיות המיוחסות ליונתן אוריך, מיועציו הקרובים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הופצו היום (ראשון) בקבוצות טלגרם ווואטסאפ במסגרת פרסומים בלתי רשמיים של האקרים.

הגורמים העומדים מאחורי ההפצה מאיימים כי בהמשך יפרסמו התכתבויות נוספות.

בחודש שעבר פורסם בעיתון "הארץ" כי אוריך פיתח עבור ראש הממשלה ורעייתו שרה מערכת המבוססת על בינה מלאכותית, שנועדה לעקוב אחר פרסומים בתקשורת ולנתח אותם.

אלא שבמהלך פיתוח המערכת, כך לפי הדיווח, נותר קוד התוכנה נגיש באינטרנט, ובתוכו גם פרטי גישה רגישים.

בהמשך התברר כי אוריך חיבר גם את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות של חברה הפועלת מדובאי. לפי הדיווח, החיבור העניק לשירות החיצוני גישה לתוכן ההתכתבויות שלו באופן שאינו מוגן בהצפנה מקצה לקצה מול אותו שירות.