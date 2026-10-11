חוסל מחבל שהיה ממובילי המתקפה נגד מוצב כיסופים ב-7 באוקטובר צילום: דובר צה"ל

צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר בתקיפה אווירית בח'אן יונס את השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

לפי ההודעה, אבו גלאלה היה ממובילי המתקפה על מוצב כיסופים ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת ישראלים במהלך יום הטבח.

"במהלך המלחמה וגם בתקופה האחרונה פעל אבו גלאלה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. עוד נמסר כי הוא עסק בשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש", נמסר מטעם דובר צה"ל.

מוקדם יותר דווח כי במהלך היממה האחרונה הותקפו במספר מרחבים ברצועת עזה תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס.

בין היתר כוונו המתקפות כלפי חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש את מחבלי הארגון בפעילותם נגד כוחות צה"ל, אתר שיגור רקטות במרחב אלפקראן ושלושה מחסני אמצעי לחימה.