תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים במהלך סוף השבוע, כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

בעקבות הדיווח על האירוע הגיעו שוטרים למקום ופתחו בבירור הנסיבות. החשוד נעצר והובא לבית המשפט, שם הוארך מעצרו עד מחר. לצד הארכת המעצר ניתנה דרישה לביצוע אבחון של החשוד בידי גורמי מקצוע רפואיים.

המקרה מצטרף לאירוע נוסף של התעללות בבעל חיים שהגיע בחודשים האחרונים לטיפול המשטרה. בחודש יוני הוגש כתב אישום נגד קטין בן 16 ממעלה אדומים, לאחר שתועד כשהוא מכה כלבה בכפר הפלסטיני עטארה שביהודה ושומרון.

התיעוד הגיע לידי המשטרה במחוז ש"י במהלך חודש מאי. לפי המשטרה, בסרטון נראה הקטין הישראלי מתעלל בכלבה ומכה אותה באמצעות מוטות עץ, ככל הנראה בחצר ביתו של תושב פלסטיני בכפר.