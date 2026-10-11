יו"ר הכנסת אמיר אוחנה פנה הערב (ראשון) לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקרא לו לקבל את בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פנייתו של אוחנה הגיעה לאחר שנכח היום בדיון שבו העיד היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו.

במכתבו הציג אוחנה את פרשנותו לדברים שעלו בעדות וטען כי הם מחייבים את הנשיא להכריע בבקשת החנינה. "הזדעזעתי לגלות מעדותו של היועמ"ש לשעבר כי גם שאריות האישומים שעוד נותרו - לאחר שהרכב השופטים הציע פעמיים לפרקליטות לחזור בה מאישום השוחד - מתבססות על פעולות חקירה לא חוקיות, שנערכו ללא ידיעתו וללא אישורו", כתב.

אוחנה טען עוד כי מנדלבליט העיד שלא קרא את הטענות הנוגעות ל־315 המקרים הנטענים של סיקור תקשורתי חיובי המופיעים בסעיפי כתב האישום המתוקן, וכי אינו זוכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן. "על סמך כל אלה - הוגש כתב האישום הדרמטי בתולדות המדינה", כתב יו"ר הכנסת.

בהמשך טען אוחנה כי הדברים אינם צריכים להישאר בגדר דיווחים על המתרחש בבית המשפט. "התנהלות זו, שחושפת שרשרת של מחדלים, כשלים ועבירות על החוק, לא יכולה להסתיים רק בדיווחים דרמטיים בכלי התקשורת השונים, אלא גם צריכה להביא אותך לכדי החלטה בבקשת החנינה לרה"מ".

אוחנה מתח ביקורת גם על עמדת הגורמים העוסקים בבקשת החנינה. לטענתו, "ניכר מעמדת מחלקת החנינות ומפעולות הייעוץ המשפטי לממשלה, כפי שבאו לידי ביטוי בהמלצת החנינה שהגיש השר אליהו, כמו גם בתדרוכים שהעניקו אלה לתקשורת בחודשים שמאז הגשת הבקשה, כי המערכת גמרה אומר לסיים את חייו הפוליטיים של רה"מ ותסכים רק לפשרה שתביא לתוצאה זו".

יו"ר הכנסת התייחס גם לניסיונו המשפטי. "למיטב שיפוטי, לא רק כמי שמצוי בחיים הציבוריים אלא גם לאור ניסיוני המשפטי כמי שליווה עשרות ומאות כתבי אישום - הן כמתמחה בפרקליטות והן כעו"ד לאחר מכן - ההחלטה הצודקת, האמיצה והראויה לאור הממצאים, היא מתן חנינה לראש הממשלה".

בסיום מכתבו מתח אוחנה ביקורת על משך הטיפול בבקשה וקשר זאת לטענתו בדבר התמשכות הליכים במערכת המשפט. "למרבה הצער, אחת מהרעות החולות של מערכת המשפט היא גרירת הליכים, כפי שניתן לראות זאת הן בהליך נגד ראש הממשלה, הן נגד אישי ציבור אחרים, והן נגד אזרחי ישראל".

לדבריו, "כשבעה חודשים עברו מאז הגיעה בקשת החנינה לכבוד הנשיא, ודי בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה".