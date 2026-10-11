תיעוד מבית החולים 'כמאל עדואן' צילום: דובר צה"ל

צה"ל חשף הערב (ראשון) תיעודים של חמושים בבית החולים כמאל עדואן בג'באליה שבצפון רצועת עזה, והדגיש כי חמאס ממשיך להשתמש בבית החולים ובסביבתו כמוקד פעילות מרכזי, במקביל לפעילותו של המקום כמרפאה בשעות היום.

לפי צה"ל, המידע המודיעיני והתיעודים שנאספו מצביעים על כך שפעילי חמאס משתמשים בבית החולים ובמרחב הסמוך לו לצורך קידום מתווי טרור וניסיונות לשיקום יכולות הארגון.

בצבא טוענים כי הפעילות מתבצעת תוך ניצול נוכחותם של חולים, אנשי צוות רפואי ואזרחים במקום כמגן אנושי, ובניגוד לדין הבינלאומי.

הטמנת מטען סמוך לבית החולים כמאל עדואן צילום: דובר צה"ל

"במהלך השנים האחרונות שימשו בית החולים כמאל עדואן והמרחב שסביבו את חמאס ואת הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני לקידום פעילות טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל", נמסר מטעם דובר צה"ל.

בדצמבר 2024 פעלו כוחות צה"ל במרחב בית החולים. במהלך הפעילות אותרו במקום ציוד צבאי ואמצעי לחימה רבים, ונעצרו יותר מ-240 פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי וכן פעילים נוספים שנחשדו כפעילי טרור.