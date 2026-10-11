בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של שרה נתניהו לסלק על הסף את תביעת לשון הרע שהגיש נגדה יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, וחייב אותה לשלם לו הוצאות משפט בסך 2,000 שקלים.

התביעה, בסך 2.55 מיליון שקלים, הוגשה בעקבות טענת גולן כי בריאיון לערוץ 14 רמזה אשת ראש הממשלה כי הייתה לו ידיעה מוקדמת על מתקפת ה-7 באוקטובר.

במסגרת בקשתה לסלק את התביעה טענה נתניהו, בין היתר, כי העניקה "ריאיון מסורתי", וכי האחריות לפרסום הדברים ולהפצתם מוטלת על צדדים שלישיים ועל גופי תקשורת ובהם ערוץ 14.

בית המשפט דחה את הטענה וקבע כי נתניהו התראיינה מתוך ידיעה והסכמה לכך שהדברים ישודרו לציבור הרחב.

בהחלטה נכתב: "אין הצדקה להפרדה מלאכותית בין היבט 'הפרסום' מצד המרואיין לבין 'הפרסום' מצד הגוף המראיין והמשדר, ומדובר בשני צדדיו של אותו מטבע ובפרסום אחד".

בעקבות ההחלטה מסר גולן: "שוב הוכח שמכונת הרעל לא בוחלת בשום אמצעי - לא בשקרים על גיבורי השבעה באוקטובר ולא בניסיונות לקעקע את אמון הציבור במערכת המשפט. הפסיקה של היום היא הוכחה נוספת שהאמת תנצח את השקר".