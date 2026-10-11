נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (ראשון) כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להימנע מתקיפות נגד מתקני האנרגיה זו של זו, וכי ההסכמה נכנסה לתוקף באופן מיידי.

אלא שזמן קצר לאחר ההכרזה נשמעה הסתייגות מצד גורם אוקראיני בכיר, שטען כי בקייב כלל לא מוכרת את הסיכום שעליו הודיע הנשיא האמריקני.

טראמפ פרסם את ההודעה ברשת החברתית Truth Social והציג את ההבנות כהסכמה שהושגה בין שני הצדדים. "יש עכשיו הפסקת אש על אנרגיה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שנכנסת לתוקף באופן מיידי. שני הצדדים הסכימו. אל תשברו אותה", כתב.

ההכרזה מגיעה לאחר שאמש קרא טראמפ לזלנסקי לקיים בחירות באוקראינה. הדברים נאמרו על רקע עסקת הדיזל בין וושינגטון למוסקבה ובשל זעמו של הנשיא האמריקני על פגיעות אוקראיניות בבתי זיקוק ברוסיה.

במסגרת עסקת האנרגיה שסוכמה בין רוסיה לארצות הברית נקבע כי וושינגטון תקל באופן זמני בעיצומים על מוסקבה. בתמורה, רוסיה תסיר באופן מיידי וחלקי את האיסור על ייצוא דיזל לשווקים העולמיים, לרבות לארצות הברית.