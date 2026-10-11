סקר של מכון "קנטאר", שפורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות, מעניק יתרון לגוש הימין שמשיג 53 מנדטים מול 50 לגוש מתנגדי נתניהו.

על פי תוצאות הסקר, אילו הבחירות היו נערכות כיום, מפלגת "ישר" הייתה זוכה ב-22 מנדטים, בעוד הליכוד היה מקבל 20 מנדטים. מפלגת ביחד מקבלת 12 מנדטים ועוצמה יהודית הופכת לרביעית בדגולה עם 9 מושבים.

הדמוקרטים מקבלים 8 מנדטים, וכך גם יהדות התורה, הרשימה המשותפת וישראל ביתנו. ש"ס זוכה על פי הסקר ב-7 מנדטים.

מפלגת הציונות הדתית-זהות משיגה 5 מנדטים וכך גם רע"מ. מפלגת המילואימניקים־כלכלית זוכה ב-4 מנדטים ומפלגת עמך ישראל מקבלת גם כן 4.