אפי נוה: הסתכלתי על מנדלבליט והוא השפיל מבט

יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, מתח ביקורת חריפה היום (ראשון) בשיחה עם ערוץ 7 על היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט בעקבות עדותו המשפט נתניהו.

"איזו סיבה יש לשי ניצן וכל הצוות שלו לתמוך במנדלבליט לתפקיד היועמ"ש עם תיק פלילי פתוח? כי הבינו שהוא חלש, סחיט ואפשר יהיה לנהל אותו. כל המשפט הוא השפיל מבט ולא הסתכל לי ולנתניהו בעיניים", אמר נוה.

לשאלה האם הפילו את מנדלבליט בפח השיב נוה "יכול להיות אבל אם אתה מגלה שמסובבים אותך בתיק של ראש ממשלה אתה יושב כמו בובה? למה כי תופסים אותך במקום רגיש? אתה משנה פה את היסטוריה של המדינה. תראה כמה שסע ופילוג ומערכות בחירות עברנו בגלל הכתב אישום נגד נתניהו".