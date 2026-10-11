ישראל אישרה לחברה אמריקנית הפועלת מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה, במטרה להתחיל באיתור ובמיפוי אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה לצורך השמדתם - כך פורסם הערב (ראשון) לראשונה בכאן חדשות.

המהלך נועד לקדם את אחד השלבים המרכזיים בתוכנית השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שלפיה חמאס יוותר על נשקו ורצועת עזה תפורז.

על פי הפרטים שפורסמו, אנשי הצוות האמריקני צפויים להיכנס תחילה לדרום הרצועה ולפעול באזורי רפיח וחאן יונס, הנמצאים בשליטה ישראלית. לאחר כניסתם אמורות להתבצע סריקות בשטח לצורך איתור מתחמים שאליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים כדי למסור את נשקם.

אחת הסוגיות הנבחנות היא האפשרות לאפשר הגעה בטוחה של החמושים אל אותם אתרים, תוך אבטחה כזו או אחרת מצד צה"ל. בשלב זה טרם נקבע מנגנון מסירת הנשק, וגם לא הוסדר האופן שבו חמושים יוכלו לנוע ברחבי הרצועה בדרכם למתחמים מבלי להוות איום על כוחות צה"ל.

על פי תוכנית מועצת השלום, הנחת הנשק בידי חמאס אמורה להקדים את תחילת הנסיגה ההדרגתית של ישראל. רק לאחר פירוז אזורים ממחבלים אמורה ישראל להתחיל לסגת מהם, ובהמשך הם יועברו לאחריות ממשלת הטכנוקרטים.

אלא שבמערכת הביטחון קיימת פסימיות באשר לסיכויי הצלחת התוכנית. גורם ביטחוני בכיר אמר לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם במימושה.

לדברי אותו גורם, אף שחמאס הצהיר כלפי חוץ כי בכוונתו לוותר על נשקו, בפועל הארגון ממשיך לשקם את כוחו ברצועת עזה.