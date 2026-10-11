יו"ר סיעת ש"ס, ח"כ ינון אזולאי, התבטא הערב (ראשון) נגד העסקת מורים ערבים בבתי ספר יהודיים וקרא להפרדה בין מערכות החינוך על בסיס לאומי.

בריאיון לכאן רשת ב' אמר כי בבתי ספר יהודיים צריכים ללמד מורים יהודים, ובבתי ספר ערביים - מורים ערבים.

"יש בתי ספר יהודיים היום שנכנסים שמלמדים בהם מורים ערבים. אני לא יודע איזה תכנים הם נותנים להם", אמר אזולאי.

כשנשאל מה הבעיה בכך שמורה ערבי ילמד תלמידים יהודים, השיב: "כשמורה בבית ספר ערבי מלמד את הילד היהודי, אני לא יודע מה הוא מכניס לו מהמקום שלו. ראינו כבר שיש גם מורים שיכולים לתת דברים אחרים, כמו פרופסורים באוניברסיטאות שרוצים לתת משהו מהאג'נדה שלהם".

אזולאי הרחיב את טענתו גם למורים בני דתות אחרות. "אולי ייכנס גם מורה נוצרי, ואז הוא ילמד את הנצרות בדרך שהוא מכיר אותה, והערבי שמלמד אולי ילמד את האסלאם", טען.

לדבריו, מערכת החינוך צריכה להתבסס על אנשי הוראה המשתייכים לאוכלוסייה שאותה הם מלמדים. "אני טוען שבבתי ספר יהודים יש לנו מספיק מחנכים טובים מאוד יהודים, ובבתי ספר הערבים ילמדו ערבים, בבתי ספר היהודים ילמדו יהודים. הכול בסדר, אחי. יש מספיק מורשת שילמדו אותם מי שבא מהמקום הזה".

כשעומת עם הטענה שלפיה מערכת החינוך מתמודדת עם מחסור במורים, טען אזולאי כי הבעיה אינה במספר אנשי ההוראה אלא בתנאים הניתנים להם. "יש מספיק מורים. איפה הבעיה שלנו? שאנחנו לא מספיק מתגמלים את המורים הטובים האלה ואז הם בורחים למקומות אחרים".

במהלך הריאיון נשאל אזולאי כיצד היה מגיב אילו חבר פרלמנט במדינה אירופית היה קורא שלא לאפשר למורים יהודים ללמד בבתי ספר. אזולאי דחה את ההשוואה ואמר: "זה לא קורה וזה לא נמצא. כשזה יהיה שם תשאלו אותי. אנחנו פה במדינה היהודית שלנו. למורים שאינם יהודים שבאים ללמד את הילדים שלנו - יש לנו בעיה עם זה. זה לא צריך לקרות".

אזולאי הדגיש כי מבחינתו אין מדובר בעמדה גזענית, אלא ברצון שהערכים המועברים לתלמידים יונחלו בידי מי שגדלו עליהם. הוא לא התחייב לקדם בקדנציה הבאה הצעת חוק בנושא, אך אמר: "אני קודם כול בעד שישימו יד קשה נגד אלו שבאים להכניס ולעשות לי ההיפך מהיהדות".