בן גביר: בליכוד רוצים ממשלה עם איזנקוט צילום: כנס הדור

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, טען היום (ראשון) כי חמש מדינות הציעו לקלוט 100 אלף תושבים מרצועת עזה בתמורה לתשלום, וכי האפשרות עדיין נמצאת על הפרק.

בריאיון בכנס הבחירות של עיתון "הדור" בירושלים הציב בן גביר את עידוד ההגירה מעזה כאחד היעדים שאותם יבקש לקדם לאחר הבחירות.

"היו חמש מדינות שאמרו לנו: תביאו 100 אלף עזתים. המדינות האלו הציעו - תנו כסף, תנו עזתים", אמר בן גביר. לדבריו, "ההצעה הזו עדיין על הפרק. למיטב הבנתי זה לא נעצר אצל האמריקאים".

בן גביר קשר בין יכולתה של מפלגתו להשפיע על המדיניות לבין כוחה לאחר הבחירות. "עם 15 מנדטים של עוצמה יהודית - תהיה הגירה מעזה", הצהיר.

באותו ריאיון התייחס בן גביר גם להרכב האפשרי של הממשלה הבאה וטען כי בליכוד נשמעים קולות התומכים בשיתוף פעולה עם גדי איזנקוט. "אנחנו שומעים את הקולות מהליכוד שרוצים להקים משהו עם איזנקוט. ואנחנו שומעים בכירים בליכוד שאומרים שלא כזה נורא לתת לגדי איזנקוט להיות שר ביטחון", אמר.

לדבריו, העובדה שלא הוזמן לכנס להצלת הימין מחזקת את חשדו באשר לכוונות אלה. "זו בדיוק הסיבה והוכחה שכנראה רוצים לעשות ממשלה עם איזנקוט", טען. עם זאת, הוא הבהיר כי מבחינתו אין שינוי בזהות המועמד לראשות הממשלה: "המועמד היחידי שלי לראש הממשלה זה נתניהו".

בן גביר התייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה ולמחלוקות ביניהם. "הוא אמר לי הרבה פעמים שאני עושה עבודה טובה. אני חושב שאני עקרוני מדי והוא לא אהב שהצבעתי נגד הסיוע ההומניטרי", אמר. לדבריו, דווקא חילוקי הדעות הם הסיבה לכך שעוצמה יהודית צריכה להיות חלק מהממשלה: "ביבי צריך אותנו בממשלה. שנהיה שם ונשמור על הממשלה מימין".

לצד זאת החמיא לנתניהו על חלק ממדיניות הממשלה, אך הציג שורת צעדים נוספים שהוא מבקש לקדם. "ביבי ראש ממשלה טוב. אנחנו במצב של 60 אחוז בעזה ובלבנון אנחנו באזורי חיץ טובים מאוד. לא הכול שחור. אבל אני רוצה יותר - להקריס את הרשות ולכבוש ולהתיישב בכל רצועת עזה ולעודד הגירה".

בן גביר הצביע גם על השינוי בהר הבית כאחד ההישגים המרכזיים מבחינתו. "אני גאה יותר מכול בשינוי בהר הבית. בעבר יהודי רק מלמל - הוא נעצר שם. היום יהודים בהר הבית מתפללים, שרים, משתחווים ורוקדים, וזה לא נתפס שלא עשו את זה במשך כל כך הרבה שנים".

בהתייחסו לפשיעה לאומנית ביהודה ושומרון אמר כי יש לפעול נגד מי שעובר על החוק, אך טען כי יש להבחין בין אכיפה כזו לבין מה שהוא מגדיר כרדיפה של ציבור שלם. "יש מקרים שבהם יש כאלה שעברו את הגבול ואין לי שום בעיה עם טיפול נחוש", אמר. "מי שהולך לשרוף בית של ערבי שיטופל בכל חומרת הדין, אבל הפסקתי את התופעה של הרדיפה וההתנכלות לנערים ונערות שמיישבים את ארץ ישראל".

בסוגיית גיוס החרדים הפנה בן גביר ביקורת כלפי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וכלפי אביגדור ליברמן. "בנט מדבר על גיוס. כמה חרדים הוא גייס? כמה חרדים ליברמן גייס? מי השר היחידי שגייס חרדים בהמוניהם?", שאל.

בן גביר טען כי בתקופתו גויסו למשטרה יותר מאלף חרדים וחוקרות חרדיות וכי הוקמו יחידות ייעודיות עבורם. "פתחתי יחידות שלמות במשטרה לחרדים. כולם דיברו ואני עשיתי", אמר. לדבריו, זו גם הדרך שבה הוא מבקש לפעול ביחס לשירות בצה"ל: "אני אחבק אותם, אתן להם את כל התנאים. הם יבואו חרדים ויצאו חרדים".