מעולם לא ניצחה בית"ר ירושלים את הפועל רמת גן בחוץ במסגרת ליגת העל בכדורגל. הערב (ראשון) חזרה בית"ר מפגרת הנבחרות עם ניצחון חוץ גדול והיסטורי על הפועל רמת גן כשהביסה אותה בתוצאה 4:0.

רמת גן שניצחה 2:1 בחוץ במפגש האחרון בין השתיים, לא הצליחה 37 שנים לנצח את בית"ר באצטדיונה הביתי, כשהפעם האחרונה הייתה באצטדיון המכתש המיתולוגי.

הערב, פתחה בית"ר עם הקפטן ירדן שועה לראשונה בהרכב הפותח העונה בליגה וכבר לאחר 4 דקות באה אל שכרה כששועה בישל לאצילי את שער היתרון שפרץ את הסכר.

רגע לפני הירידה להפסקת המחצית בוריס אינו הכפיל את היתרון משער בבעיטה חלשה ופתח את המחצית השניה בשער שני שלו ושלישי של בית"ר כשכבש בתוך פחות מדקה.

בדקה ה-65 שועה בכדור אומן נוסף שלו בקריירה, בישל שער נוסף הערב במשחק, הפעם למחליף שרק זה עתה נכנס, יוג'ין אנסה ובית"ר יכולה הייתה לכבוש שערים נוספים אך הסתפקה בכך בלבד.

זה נגמר עם 4:0 גדול לחבורה מירושלים שנראית כמי שחזרה לעצמה ולכדורגל השמח שאיפיין אותה כל כך בעונה שעברה. במחזור הבא היא תארח את המוליכה הבלתי מנוצחת מכבי ת"א במטרה לצמק את ההפרש עוד קצת בדרך חזרה לצמרת הטבלה.

בית"ר עושה היסטוריה כשהיא מנצחת לראשונה אי פעם במסגרת הליגה הבכירה את הפועל רמת גן בחוץ, כשהיא עושה זאת עם ניצחון רביעי ברציפות שמצמק את ההפרש בטבלה לכדי 4 נקודות בלבד מהמקום הראשון.