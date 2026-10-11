הפועל תל אביב פתחה את עונת 2026/27 בליגת ווינר סל ברגל ימין, אבל קל זה לא היה לה. אחרי שרשמה הפסד במפעל היורוליג היוקרתי בסוף השבוע האחרון, גם בזירה המקומית לא היו לשחקנים התל אביבים חיים קלים במיוחד.

האדומים מת"א הובילו בבטחה באמצע הרבע השלישי כשפתחו פער בן 14 נקודות על הפועל באר שבע/דימונה, אך עם פתיחת הרבע הרביעי והמכריע ההפרש נעלם כולו ונדמה היה שההפתעה בדרך.

למזלה של הפועל, יוג'ין ג'רמן תפס פיקוד ועם 10 נקודות מתוך ה-20 שקלע בכל המשחק, כשהוא קולע 4 שלשות מ-8 ניסיונות בזמן שכל יתר חבריו לקבוצה קלעו רק 7 שלשות מ-28 ניסיונות, הצליח זה להותיר את הניצחון בידיים של האורחים מהמרכז.

זה נגמר עם 95:82 לזכות הפועל ת"א באולם הקונכיה שבבאר שבע ועם פתיחת עונה ברגל ימין של סגנית האלופה מת"א.

באר שבע/דימונה יכולה להתנחם רק במחמאות על ניסיון להפוך את התוצאה. לצערה, 19 איבודי הכדור שלה הם שהכריעו עבורה יותר מכל את המשחק.