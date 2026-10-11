בנט: אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו צילום: כנס "הדור"

הצהרתו של יו"ר ביחד נפתלי בנט כי יסכים לשבת עם בנימין נתניהו באותה ממשלה מעוררת התנגדות בקרב שותפיו לגוש.

בנט אמר בכנס הבחירות של עיתון "הדור" כי אין לו התנגדות עקרונית לכך שנתניהו יהיה שר בממשלה בראשותו, אך הציב לכך תנאים הנוגעים לעקרונות שמפלגתו מבקשת לקדם.

"אם הוא מקבל את כל העקרונות המרכזיים שלנו - שהם ועדת חקירה ממלכתית מיידית, גיוס לכל וחוקה לישראל - אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו", הבהיר בנט.

יו"ר "ישר", גדי איזנקוט, דחה את האפשרות שהציג בנט. "אני לא מקבל את זה", מסר בתגובה. "כל מי שהיה בתפקיד ב־7 באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל כשר אוצר".

גם יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יצא נגד דבריו של בנט וקרא למפלגות בגוש הציוני להתחייב שלא לשבת עם נתניהו בממשלה.

"אני קורא לחבריי בגוש הציוני להבהיר באופן ברור - יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו", אמר ליברמן.

יו"ר ישראל ביתנו הוסיף כי מבחינתו ההתנגדות אינה מוגבלת לכהונת נתניהו כראש הממשלה, אלא לכל תפקיד מיניסטריאלי בממשלה הבאה. "בממשלה הבאה נתניהו לא יוכל לכהן גם כשר לשיתוף פעולה אזורי".

בנט מיהר להגיב לשניים. "מציע לכולם להירגע. אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח ה-7 באוקטובר ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה. כל מי שראה את דבריי היום הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל".