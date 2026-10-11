משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הערב (ראשון) הנחיות לציבור בעקבות ריכוזים חריגים של בנזן שנמדדו בסמוך למתחם בתי הזיקוק בחיפה.

בעקבות הממצאים הוחלט שלא לקיים ביממה הקרובה לימודים בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים בקריית אתא במיקומם הרגיל, והלימודים בהם יועברו לאתרים חלופיים.

ההחלטה התקבלה על ידי משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם עיריית קריית אתא, בשל קרבתם של שני מוסדות החינוך למתחם בז"ן ולמוקדי המדידה שבהם התגלו החריגות.

בנוסף, המשרדים ממליצים לכלל האוכלוסייה הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ שלא לצורך. ההמלצה מודגשת במיוחד עבור ילדים ונשים בהיריון. לעובדים באזור התעשייה הומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים.

מקור החריגות שנבדק הוא עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה, המתבצעות בימים האחרונים במתחם בתי הזיקוק.

היום נמדדו ריכוזי בנזן גבוהים גם בתחנת הניטור "חיפה - משרד הרישוי הישן", וכן בניידת 4. בשעות הבוקר, בזמן הלימודים, נרשמה בניידת 4 מגמת ירידה והריכוזים היו נמוכים, אולם בשעות הצהריים החלה שוב עלייה בריכוזים.

בעקבות הנתונים קיים הבוקר המשרד להגנת הסביבה שיחת בירור דחופה עם נציגי המפעל והורה להפסיק את עבודות התחזוקה.

המשרד דרש בנוסף לבדוק את האירוע ולהגיש תוכנית מפורטת להמשך עבודות התחזוקה ולצעדים שיינקטו למניעת חריגות נוספות, כתנאי לחידוש העבודות.