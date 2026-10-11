הפעם האחרונה בה הפועל חולון ניצחה שלוש פעמים ברציפות את הפועל ירושלים הייתה אי שם בפברואר 2011, כשאת הניצחון השלישי השיגה באולם מלחה המיתולוגי הזכור לטובה.

הערב (ראשון) קיוותה חולון להצליח לפתוח את עונת 2026/27 ברגל ימין עם ניצחון שישחזר את ההישג ההוא מלפני 15 שנים, כשאירחה במחזור הפתיחה את הפועל ירושלים למשחק האירופיות.

בעוד ירושלים פתחה את העונה האירופית נהדר עם מאזן מושלם של שני ניצחונות במסגרת היורוקאפ האירופי, חולון פתחה עם הפסד את דרכה בליגת האלופות של פיב"א וכך סיימה גם הערב את המשחק הביתי הראשון לעונת 2026/27.

חולון שלא הרשימה גם בטורניר קדם העונה, טורניר גביע ווינר סל, ניסתה להוות יריבה ראויה לירושלים הערב אך לא באמת הייתה קרובה לכך כשבמחצית השניה העלתה ירושלים הילוך ולא הביטה עוד לאחור.

הפועל ירושלים פותחת את עונת 2026/27 בניצחון כשהיא מביסה את חולון בחוץ בתוצאה 92:69.

במשחק נוסף הערב במסגרת מחזור הפתיחה של עונת 2026/27 בליגת העל בכדורסל, הפכה עירוני קריית אתא פיגור בן 12 נקודות לניצחון דרמטי על הפועל העמק בתוצאה 85:86.