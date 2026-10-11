צה"ל צפוי להתחיל בחודש הבא בפיילוט לבחינת שילוב לוחמות במערך השריון המתמרן. במסגרת המתווה, הלוחמות יעברו הכשרה וישרתו במסגרת נפרדת לחלוטין, ולא ישובצו בטנקים לצד לוחמים גברים, כך פורסם בכאן חדשות.

על פי המתווה שאושר בדיון מטכ"לי שנערך השבוע, הניסוי יתקיים במסגרת מערך הגנת הגבולות ולא כחלק מחטיבות השריון הסדירות.

כמאה מועמדות כבר הביעו עניין במסלול, ומתוכן צפויות 50 להתגייס במחזור הקרוב לטירונות בחיל. הלוחמות שיתקבלו למסלול יידרשו לעמוד ברף אימונים זהה לזה שנדרש מהלוחמים הגברים.

לפי המתווה, חיל השריון יעניק לפיילוט ליווי מקצועי בלבד. המסגרת עצמה תהיה נפרדת מבחינה מגדרית: נשים וגברים לא ישרתו יחד באותו טנק, לא יעברו הכשרה משותפת ולא ישרתו באותה פלוגה.

המהלך קודם לאחר דיונים ממושכים בצה"ל, ובצל מחלוקת סביב שילוב נשים במערך השריון המתמרן. יותר מ־25 ראשי ישיבות הסדר ומכינות הביעו התנגדות למהלך ואף הזהירו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון אם השירות יתקיים במתכונת מעורבת.

בעקבות מכתב ראשי ישיבות ההסדר, שבו הודיעו כי יאסרו על תלמידיהם להתגייס לשריון, הנחה הרמטכ"ל כי גם ההכשרה במסגרת הפיילוט תיערך בבסיס נפרד.