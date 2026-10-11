האיירונמן האמיתי: בוריס שטונדה, סיים בהצלחה את תחרות "איש הברזל" עם פרותזה

שלוש שנים לאחר שנפצע אנושות בלחימה בבית חאנון ואיבד את רגלו הימנית מעל הברך, בוריס שטונדה חצה היום (ראשון) את קו הסיום של אליפות העולם באיש ברזל בקונה, הוואי, כשהוא עטוף בדגל ישראל.

שטונדה השלים את אחת מתחרויות הסבולת המאתגרות בעולם בזמן כולל של 16:33:54 שעות, והפך לישראלי קטוע הרגל הראשון שמסיים את המסלול בקונה.

ברגע שבו הגיע לקו הסיום, הכרוזה של התחרות חרגה מההכרזה המסורתית המלווה את המסיימים. "בוריס שטונדה, אתה איש ברזל", קראה, והוסיפה: "אתה מוכיח כל יום שהכול אפשרי, חוצה את קו הסיום, מייצג את ישראל".

שטונדה, שרגלו קטועה מעל הברך, הצטרף בכך לקבוצה מצומצמת של ספורטאים בעולם עם קטיעה מסוג זה שהצליחו להשלים את אליפות העולם בקונה.