מקרה חמור של השחתה והטרדה אירע במוצאי השבת האחרונה ברובע ג' באשדוד.

אברך חסיד בעלזא, שעשה את דרכו לביתו ברגל בשעות הערב לאחר התפילה בבית הכנסת, הותקף בידי שלושה קטינים רכובים על קורקינטים.

על פי עדותו של המותקף שצוטטה באתר 'אשדודס' האירוע התרחש בסביבות השעה 07:15 בערב. האיש הבחין בשלושה קטינים החשודים כממלאים בלוני מים.

לדבריו, בעת שהלך לביתו התקרבו אליו השלושה מאחור כאשר כל אחד מהם מחזיק בלון מים.

לאחר ששניים מהם ניסו להשליך את הבלונים לעברו ללא הצלחה, הצליח השלישי לפגוע בו ישירות בפניו.

כתוצאה מהפגיעה, השטריימל שלבש הושחת והוטחו לעברו גידופים מצד התוקפים, שהמשיכו בקול צחוק מתגלגל בנסיעה מהירה על גבי הקורקינטים שהיו ללא לוחיות רישוי.

מבדיקה שערך האברך לאחר מכן בבית הכנסת, התברר כי אין מדובר באירוע נקודתי, אלא בתופעה מטרידה המתרחשת באזור בחצי השנה האחרונה, שבה נערים רכובים על קורקינטים מתנכלים לעוברים ושבים ומשחיתים ציוד אישי.

"כל השטריימל נרטב לקול צחוקם המתגלגל של הפורעים", סיפר. "אני מפחד להסתובב ברחוב באזור הזה, אחרי ששמעתי שזו אינה הפעם הראשונה שתוקפים חרדים ברחוב הזה, ואסור שזה יקרה", הוסיף.

המותקף צפוי להגיש הבוקר תלונה במשטרה.