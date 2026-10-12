רשת "אל-ערבייה" פרסמה הערב (ראשון) תיעוד של רגע פגיעת הטיל החות'י בנמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, בירת סעודיה, בשבת.

במתקפה נהרגו לפחות 13 בני אדם, בהם אזרח אמריקני, ויותר מ-300 נוספים נפצעו. זו הייתה המתקפה השלישית נגד נמל התעופה הבינלאומי של הבירה הסעודית בתוך שבוע בלבד.

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, אישר כי אזרח ארצות הברית נמנה עם ההרוגים. רוביו גינה בחריפות את המתקפה ואמר כי היא "מעידה על זלזול בוטה בחיי אזרחים חפים מפשע, ועל מתקפות כאלו להיפסק מיד".

הפגיעה בנמל התעופה המרכזי של הבירה הגיעה לאחר ימים של הסלמה חריפה במתקפות החות'ים נגד הממלכה. ביום חמישי האחרון נהרגו שלושה אזרחים סעודים בשתי תקיפות נגד נמל התעופה, בהם טייס של חברת התעופה הלאומית סעודיה. בתקיפות נפגע גם מטוס של החברה ונגרם נזק למתקני נמל התעופה.