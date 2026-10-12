מי שעוקב אחר קמפיין הבחירות של מפלגת ש"ס ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת, מגלה נתון בולט ומפתיע: יו"ר המפלגה, אריה דרעי, נעדר באופן כמעט מוחלט מחומרי התעמולה.

על פי דיווח בערוץ 16, אנשי הקמפיין של ש"ס מודים בחדרי סגורים כי נוכחותו של דרעי מרחיקה קולות פוטנציאליים ומהווה נזק אלקטורלי.

לפי גורם בקמפיין שצוטט בדיווח, סקרים פנימיים מלמדים כי דרעי סופג ביקורת קשה משני קהלי יעד: בציבור החרדי הוא נתפס כמי שנכשל בקידום חוק הגיוס וכמי שלא פעל מספיק מול ראש הממשלה, בעוד שבציבור הכללי והמסורתי הוא מוקע כמי שיושב בקבינט ושולח חיילים לקרב, בעוד שבסביבתו עולות טענות על בני משפחתו.

במקומו של דרעי, מי שמופיעים בקמפיין הם חברי כנסת ושרים לשעבר - כמו בן צור, בוסו ויעקב מרגי שפרש - ומעל לכולם הרב עובדיה יוסף ובנו, הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

על אף תקופות מתוחות בעבר בין השניים, הם יישרו הדורים וכיום הרב יצחק יוסף מככב בחומרי המפלגה, בזמן שדרעי נותר מודר. בש"ס בחרו שלא להגיב.