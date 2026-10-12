הנפטר צילום: באדיבות המצלם

הרב עמרם אזרזר זצ"ל, מחשובי ותיקי העיר עכו וממייסדי תנועת ש"ס בעיר, נפטר אמש כשהוא מוקף בבני משפחתו ומכריו. הרב אזרזר שימש לאורך שנים כמנהל חברא קדישא בעכו, עסק בקירוב לבבות והעמדת תורה ותשובה בעיר, והיה מקורב לאדמו"רים ממשפחת אבוחצירא, ובראשם האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה. הוא הותיר אחריו את רעייתו ובניו: הרב חיים אזרזר, מנכ"ל מוסדות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא; הרב מאיר אזרזר, רב קהילה בהונג קונג; הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת "משכן אביתר"; הרב שמעון אזרזר, רשם עולם הישיבות; והיזם ואיש החסד יוסף נועם אזרזר. בחייו שכל את בתו, המחנכת אילנה יעל לוי מזכרון יעקב. הלווייתו התקיימה אמש בבית ההספדים הספרדי בהר המנוחות בגבעת שאול בירושלים שם נטמן.