הקומיקאי והכותב היהודי הארי דינסוויי הודח מתפקידו בקבוצת כתיבה בצפון לונדון שבה לקח חלק במשך כחצי שנה, בשל עמדותיו הפוליטיות ויחסו לישראל.

ההחלטה על סילוקו התקבלה בעקבות שיחת בירור שערכה מנהלת הקבוצה בנוגע להשקפותיו.

לדברי דינסוויי, במהלך השיחה טענה בפניו המנהלת כי אמונותיו תומכות בפעולות קשות, והודיעה לו כי אין לו עוד מקום במסגרת הקבוצתית.

בעקבות ההחלטה המפלה, בוטל בהמשך גם ערב ספרותי שאותו תכנן והפיק הקומיקאי. מקרה זה מצטרף לשורת אירועים מדאיגים שבהם יוצרים יהודים וישראלים נתקלים בהדרה ממוסדת במרחב הציבורי והתרבותי בבריטניה על רקע זהותם או עמדותיהם.

בעקבות הגילויים החמורים, ארגון "עורכי הדין למען ישראל" (UKLFI) נכנס לתמונה ושלח מכתב התראה רשמי להנהלת הקבוצה. במכתב הדגישו המשפטנים כי הרחקתו של הקומיקאי על רקע עמדותיו וזהותו מהווה לכאורה הפרה בוטה של חוק השוויון הבריטי.

מהארגון נמסר בהתייחס למקרה כי אדם זכאי להחזיק בעמדות שונות, אך אין זה חוקי להדיר יהודים מפעילות תתרבותית רק משום שהם מסרבים להתכחש לאמונותיהם, וכי אין לאפשר מצב שבו אמנים יהודים נדרשים לעבור "מבחן טוהר פוליטי" כתנאי להשתתפותם בחיי התרבות בלונדון.