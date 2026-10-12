מוחסן רזאאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הודיע הלילה (שני) כי תגובת ארצות הברית להצעת טהרן לפתוח מחדש את מצר הורמוז אינה מספקת. רזאאי טען כי וושינגטון לא התייחסה באופן הולם לחלק משבעת התנאים שהציבה איראן לחידוש התנועה הימית בנתיב השיט האסטרטגי.

"הצגנו לאמריקנים שבעה תנאים והבהרנו להם כי מצר הורמוז לא ייפתח בפניהם, ולא יתקיים כל משא ומתן, עד שהתנאים הללו ימולאו", אמר רזאאי. הוא הבהיר כי טהרן ממתינה כעת להבהרות מצד וושינגטון, ואינה מתכוונת להעביר תגובה נוספת בשלב זה.

"איראן כבר אינה נמצאת בשלב של מתן תשובות לאמריקנים", אמר והוסיף: "בתגובתם הם קיבלו חלק מהתנאים שלנו, בעוד שאחרים נותרו ללא מענה".

איראן הגישה את הצעתה במהלך העצרת הכללית של האו"ם, והתחייבה לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולהחזיר את תנועת הספינות לשגרה בתוך שבעה ימים, בתנאי שארצות הברית תקבל את שבעת התנאים שהציבה. בהמשך העבירה וושינגטון את תגובתה באמצעות מתווכים מקטאר.

דבריו של רזאאי מגיעים ברקע האפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יורה לחדש את התקיפות האמריקניות באיראן. ביום חמישי הודיע טראמפ כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו ב-3 בנובמבר.

"אנו מקיימים דיונים פוריים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ בהודעה שפרסם ברשת Truth Social. הנשיא הוסיף כי איראן נמצאת במצב קשה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, אך הדגיש כי הלחץ האמריקני יימשך.

למרות הצהרת הנשיא, ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן, שתכלול תקיפת מתקני טילים וכטב"מים, תשתיות אנרגיה ומפקדות צבאיות.

לפי גורמים המעורים בדיונים, התוכנית העדכנית כוללת מערכה צבאית מרוכזת שתמשך כ-72 שעות. בין המטרות האפשריות נמצאים מאגרי הטילים והכטב"מים של איראן, שחלק ניכר מהם שוקם בידי משמרות המהפכה, לצד מתקני אנרגיה ומרכזי פיקוד.