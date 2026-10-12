היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עברה הבוקר (שני) לשלב הגלוי בחקירת פרשת שחיתות ציבורית ברשות גדולה במרכז הארץ. 17 חשודים נעצרו ושבעה נוספים עוכבו לחקירה, ובהם ראש הרשות, אשתו, מנכ"ל החברה הכלכלית ואנשי עסקים.

החשדות בפרשה כוללים בין היתר שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

החקירה הסמויה התנהלה ביאח"ה במשך יותר משנה ובמסגרתה נבדקה מעורבותם של ראש הרשות, אשתו, מנכ"ל החברה הכלכלית, עובדי ציבור נוספים ואנשי עסקים. במשטרה מסרו כי במהלך התקופה הופעלו משאבים ואמצעים רבים וכי החשדות נגד המעורבים התחזקו.

על פי החשד, כספי שוחד הועברו בעיקר במזומן, ובתמורה פעלו ראש הרשות ומנכ"ל החברה הכלכלית כדי להיטיב עם הגורמים שהעבירו את הכספים ולהביא לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים שונים ברשות המקומית.

במשטרה מייחסים לאשת ראש הרשות מעורבות חריגה במנגנון שנחקר. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על הפעולות המיוחסות לה.

במהלך החקירה עלה גם חשד למעורבות ממושכת, ישירה או עקיפה, של גורמים עברייניים מוכרים ממרכז הארץ במנגנון השוחד. על פי החשד, מעורבות זו הייתה קשורה לזכייה במכרזים וכן לביצוע עבירות אלימות.

עם המעבר הבוקר לחקירה הגלויה ביצעו כוחות המשטרה חיפושים במשרדים ובבתי עסק. במהלך הפעילות נתפסו כספים ורכוש.