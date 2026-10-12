6 פעוטות כבני שנתיים יצאו אתמול (ראשון) ממעון בפתח תקווה ללא השגחת מבוגר, ושלושה מהם הגיעו למרחק של כקילומטר מהמקום, כך נחשף בחדשות 12.

לפי עדותה של אחת האימהות, הילדים חצו בדרכם מעבר חצייה והסתובבו סמוך לכביש סואן. אזרח שהבחין בהם ללא מבוגר הזעיק את המשטרה, ולבסוף אותרו כל ששת הפעוטות.

המקרה התרחש בשעות הבוקר, זמן קצר לאחר שההורים הביאו את ילדיהם למעון. אחת האימהות סיפרה כי כרבע שעה לאחר שעזבה את המקום התקשרה אליה מנהלת המעון והודיעה שבנה יצא משטח הגן וכי אנשי הצוות אינם מצליחים לאתר אותו. "ברגע אחד הפכתי מאם שהשאירה את בנה במסגרת שאמורה להגן עליו ולשמור עליו, לאם שנאלצת לחפש את בנה הפעוט מחשש ממשי לחייו ולשלומו".

לפי תיאורה, בזמן האירוע הייתה אשת צוות אחת בחצר עם יותר מ-20 ילדים, בעוד שתי נשות צוות נוספות עסקו בשטיפת הרצפה.

בשלב מסוים הגיעה אם אחרת שחיפשה בימבה עבור בנה. לאחר שלא מצאה אותה, פנתה לאשת הצוות שהייתה בחצר, ובמהלך החיפוש התברר כי שער היציאה מהמעון נותר פתוח וכי כמה מהילדים כבר יצאו מהמקום.

לדברי האם, ארבעה מהפעוטות יצאו מהמעון כשהם רכובים על בימבות ושניים נוספים יצאו ברגל. פעוטה אחת נמצאה על מדרגות סמוכות לשער החירום של המעון, ושני ילדים נוספים אותרו בגינת משחקים ברחוב.

באותו שלב עדיין לא היה ידוע היכן נמצאים שלושה פעוטות נוספים. החיפושים אחריהם נמשכו כ-15 דקות, עד שאותרו במרחק של כקילומטר מהמעון.

האם סיפרה כי השלושה חצו בדרכם מעבר חצייה והגיעו לאזור הסמוך לכביש סואן. אזרח שהבחין בילדים משוטטים במקום ללא מבוגר אחראי התקשר למשטרה.

בעקבות האירוע הוגשה תלונה במשטרה, וגם גורמי הפיקוח והעירייה עודכנו, ובהם אנשי אגף החינוך לגיל הרך בעיריית פתח תקווה.

האם דורשת לקיים בדיקה מקיפה של הנסיבות שאפשרו לששת הפעוטות לצאת מהמסגרת ללא השגחה. "לא מדובר באירוע שגרתי, בטעות קטנה או בתקלה שניתן לעבור עליה לסדר היום".