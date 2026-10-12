בג"ץ הורה לצה"ל להציג בפניו לוח זמנים להשבת תושבי ג'נין, טול כרם ונור א-שמס לבתיהם, לאחר שהורחקו מהם במהלך המלחמה במסגרת פעילות מערכת הביטחון למיגור הטרור באזור.

ההחלטה התקבלה למרות הודעת צה"ל שלפיה התנאים הביטחוניים המתאימים לחזרת התושבים עדיין אינם מתקיימים.

בעקבות ההחלטה פרסם שר האוצר והשר במשרד הביטחון, יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', הודעה חריפה נגד בית המשפט וקרא לראש הממשלה ולשר הביטחון להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם ההחלטה.

סמוטריץ' כינה את החלטת בג"ץ "מופקרת" וטען כי החזרת התושבים תוביל לשיקום תשתיות הטרור בצפון השומרון. את דבריו הגדיר כ"התרעה אסטרטגית", והפנה ביקורת אישית כלפי שלושת השופטים שקיבלו את ההחלטה - יצחק עמית, אלכס שטיין וחאלד כבוב.

"שלושת שופטי בג"ץ - עמית, שטיין וכבוב, מסכנים את ביטחון ישראל", אמר. "שופטים חסרי אחריות שלא מבינים שום דבר בביטחון מתערבים שוב, בדיוק כמו לפני ה-7 באוקטובר בעזה, כובלים את ידי צה"ל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור הערבי בצפון השומרון שנגדעו על ידי חיילינו הגיבורים בהנחייתנו כדרג מדיני".

שר האוצר קשר את הביקורת גם למחלוקת סביב הקמת ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר. "אחר כך הם עוד יתיימרו למנות את ועדת החקירה שתחקור את האחראים לטבח הנורא, כאשר הם עצמם צריכים להיות הנחקרים הראשיים".

בהמשך קרא סמוטריץ' לראש הממשלה ולשר הביטחון להנחות את הצבא שלא לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט. "אני קורא לראש הממשלה ולחברי שר הביטחון להורות לצה"ל לא לשתף פעולה עם בית המשפט ולא לאפשר את הקמת מחנות הטרור מחדש", אמר.

לדבריו, "ביטחון ישראל הוא בלתי שפיט והוא מופקד אך ורק בידי מי שנושאים באחריות ונבחרו לשם כך על ידי העם".

סמוטריץ' חתם את תגובתו בהתייחסות לשינויים במערכת המשפט ואמר: "אנחנו נחושים להשלים את הרפורמה במערכת המשפט הישראלית ולבצר את ביטחון ישראל לדורות".

גם יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר תקף את החלטת בג"ץ. "צה"ל לא יכול להילחם בטרור כשידיו כבולות בהחלטות שמתקבלות באולמות ממוזגים בירושלים. כשר הביטחון, אוביל מדיניות של הכרעה ולא הכלה. לא נאפשר למחנות הטרור לחזור להיות חממות מחבלים, לא נסיג את צה"ל לפני שהאיום יוסר ולא נחזור לקונספציה שהביאה עלינו את אסון השבעה באוקטובר.

האחריות לביטחון ישראל היא בידי הדרג המדיני והפיקודי המוסמך, ולא בידי שופטי בג"ץ. טלי גוטליב, כשרת המשפטים תפעל ותדאג להחזיר את בג"ץ לגודלו הטבעי. לא חוזרים לשישה באוקטובר. לא בצפון השומרון, לא בעזה ולא בשום מקום אחר. נקודה", דברי בן גביר.