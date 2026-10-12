רוכב אופנוע תועד כשהוא מתפרע בכביש

רוכב אופנוע שתועד נוסע בפראות ברחובות נצרת ומרים גלגל נעצר לאחר שמפעיל רחפן משטרתי זיהה אותו מהאוויר והכווין אליו את הכוחות שפעלו בשטח.

האירוע התרחש במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול נגד מחוללי פשיעה מהעיר נצרת. במסגרת הפעילות הופעל רחפן משטרתי שליווה את הכוחות מהאוויר.

בשלב מסוים הבחין מפעיל הרחפן באופנוע הנוסע בכבישי העיר בפראות. לפי המשטרה, הרוכב הרים גלגל במהלך הנסיעה ובכך סיכן את עצמו ואת יתר משתמשי הדרך.

הרחפן המשיך לעקוב אחר תנועת האופנוע, ובמקביל העביר לכוחות הקרקע את מיקומו. השוטרים הגיעו אל הרוכב ועצרו אותו.

בבדיקה שביצעו השוטרים התברר כי האופנוע הורד מהכביש. בעקבות האירוע הושבת האופנוע למשך 30 ימים, ולנהג נמסרה הזמנה להליך שיפוטי בבית המשפט לתעבורה.