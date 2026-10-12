צה"ל צפוי לדלל את הכוחות המוצבים ביישובי עוטף עזה מיד לאחר הבחירות ולשחרר עשרות לוחמי מילואים המשרתים כיום באזור.

בכאן רשת ב' פורסם כי החל מיום חמישי האחרון של חודש אוקטובר תשתנה פריסת הכוחות והנוכחות הקבועה של חיילי המילואים תצומצם בחלק מהיישובים.

על פי התוכנית, חיילי מילואים יוצבו באופן קבוע רק ביישובים הנמצאים בטווח של עד ארבעה קילומטרים מגבול רצועת עזה.

ביישובים המרוחקים יותר צפוי צה"ל לדלל באופן משמעותי את הכוחות, וההגנה המקומית תתבסס על הרבש"צים ועל כיתות הכוננות, ללא נוכחות צבאית קבועה.

את ההחלטה על שינוי פריסת הכוחות קיבלה חטיבת המבצעים, שקבעה כי המתווה החדש ייכנס לתוקף לאחר הבחירות.

אנשי ביטחון בעוטף שנחשפו לתוכנית מסרו כי ביישובים הסמוכים לגבול יגויסו למילואים תושבים שישרתו במסגרת מערך ההגנה המרחבית. במקרה הצורך ניתן יהיה לתגבר את היישובים באמצעות חיילים מסופחים.

לדברי אנשי הביטחון, במקביל פועל צה"ל לצמצום השימוש בחיילים מסופחים ולהגבלת מספר ימי המילואים. על רקע זה עלה בקרב גורמים בעוטף חשש כי היקף הכוחות שייוותר בשטח לא יספק את צורכי ההגנה.

עוד נטען כי תושבי העוטף טרם קיבלו עדכון מסודר על השינוי המתוכנן. בעקבות זאת הם דורשים מפיקוד הדרום לקבל תשובות ולהציג בפניהם באופן שקוף את מתכונת ההגנה הצפויה ביישובים.

מדובר צה"ל נמסר: "הרבש"צים רשאים לגייס לוחמים להגנת היישוב הן ממחלקת ההגנה והן חיילים בסיפוח בכפוף לתקן שהוקצה לכל יישוב".