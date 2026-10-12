בג"ץ הורה למדינה לגבש מתווה ולוח זמנים שיאפשרו את חזרתם של תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טול כרם ונור א-שמס לבתיהם, בכפוף לצרכים הביטחוניים ולמצב בשטח, למרות עמדת מערכת הביטחון שעדיין לא בשלה העת למהלך.

ההחלטה ניתנה בעתירה שהגישו פלסטינים מהאזור נגד מפקד פיקוד המרכז, שר הביטחון והשר לביטחון לאומי.

העתירה נדונה בפני נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב.

שר האוצר והשר במשרד הבטחון, יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "שלושת שופטי בג"ץ - עמית, שטיין וכבוב, מסכנים את ביטחון ישראל. שופטים חסרי אחריות שלא מבינים שום דבר בביטחון מתערבים שוב, בדיוק כמו לפני ה 7 לאוקטובר בעזה, כובלים את ידי צה"ל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור הערבי בצפון השומרון שנגדעו על ידי חיילנו הגיבורים בהנחייתנו כדרג מדיני.

אח"כ הם עוד יתיימרו למנות את וועדת החקירה שתחקור את האחראים לטבח הנורא כאשר הם עצמם צריכים להיות הנחקרים הראשיים. אני קורא לראש הממשלה ולחברי שר הבטחון להורות לצה"ל לא לשתף פעולה עם בית המשפט ולא לאפשר את הקמת מחנות הטרור מחדש. ביטחון ישראל הוא בלתי שפיט והוא מופקד אך ורק בידי מי שנושאים באחריות ונבחרו לשם כך על ידי העם", דברי סמוטריץ'.

גם יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר תקף את החלטת בג"ץ. "צה"ל לא יכול להילחם בטרור כשידיו כבולות בהחלטות שמתקבלות באולמות ממוזגים בירושלים. כשר הביטחון, אוביל מדיניות של הכרעה ולא הכלה. לא נאפשר למחנות הטרור לחזור להיות חממות מחבלים, לא נסיג את צה"ל לפני שהאיום יוסר ולא נחזור לקונספציה שהביאה עלינו את אסון השבעה באוקטובר.

האחריות לביטחון ישראל היא בידי הדרג המדיני והפיקודי המוסמך, ולא בידי שופטי בג"ץ. טלי גוטליב, כשרת המשפטים תפעל ותדאג להחזיר את בג"ץ לגודלו הטבעי. לא חוזרים לשישה באוקטובר. לא בצפון השומרון, לא בעזה ולא בשום מקום אחר. נקודה", הוסיף בן גביר.

תנועת אם תרצו הגיבה: "אחרי ה7.10, ברור לכולם שהחלטות מהסוג הזה מסכנות את ביטחון ישראל בכלל ואת ביטחון תושבי קו התפר בפרט. אנו קוראים לראש הממשלה להודיע כי התושבים יחזרו לבתיהם בעוד 70 שנה. זאת, לאחר שיפסיקו לחנך את ילדיהם לרצוח יהודים, יפסיקו לשלם משכורות למחבלים ויפסיקו להאדיר מחבלים. זהו לוח הזמנים".