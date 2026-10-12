נשיא המדינה יצחק הרצוג הצהיר כי בכוונתו לפעול ככל יכולתו כדי למנוע מצב שבו ישראל תיגרר לסבב בחירות נוסף לאחר הבחירות הקרובות.

את הדברים אמר בוועידת ידיעות אחרונות, על רקע השיוויון המסתמן בין הגושים, והרצון לראות ממשלה יציבה קמה לאחר הבחירות.

"אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות", אמר הרצוג.

הוא הדגיש כי יש להמתין לתוצאות הבחירות לפני שניתן יהיה לקבוע כיצד תיראה המערכת הפוליטית לאחריהן, אך הבהיר כי מבחינתו יש לעשות מאמץ למנוע רצף של מערכות בחירות.

"אנחנו צריכים לחכות לתוצאה ולא לפסוק את פסוקנו", אמר הרצוג, "אבל צריך לעשות כל דבר שאפשר כדי שלא נחזור לכך שוב ושוב ושוב".

הרצוג ציין בדבריו גם את היקף האתגרים הלאומיים העומדים בפני ישראל, והציג את הצורך בהקמת ממשלה יציבה כחלק מהמציאות שתעמוד בפני המערכת הפוליטית לאחר פרסום תוצאות הבחירות.