כמעט מחצית מהנהגים שנפגעו בתאונות דרכים בגבעתיים בחמש השנים שבין 2021 ל2025 היו רוכבי אופנועים וקטנועים, השיעור הגבוה ביותר מבין הערים הגדולות בישראל, כך עולה מניתוח שערכה עמותת אור ירוק לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לפי הנתונים, בגבעתיים נפגעו בתקופה שנבדקה 137 נהגים בתאונות דרכים, מהם 68 רוכבי אופנועים וקטנועים - 49.6% מכלל הנהגים שנפגעו בעיר.

אחריה נמצאת רמת גן, שבה נפגעו בחמש השנים 619 נהגים, ובהם 250 רוכבי אופנועים וקטנועים, המהווים 40.3% מהנפגעים. בתל אביב נפגעו 3,335 נהגים, מתוכם 1,192 רוכבי אופנועים וקטנועים - שיעור של 35.7%.

גם שתי הערים הבאות ברשימה נמצאות בגוש דן. בבני ברק נפגעו בשנים 2021-2025 בסך הכול 337 נהגים, מהם 109 רוכבי אופנועים וקטנועים - 32.3%. בחולון נפגעו 695 נהגים, ובהם 222 רוכבים - 31.9%.

בעמותת אור ירוק ציינו כי הנתונים מתייחסים לחלקם היחסי של רוכבי האופנועים והקטנועים מתוך כלל הנהגים שנפגעו בכל עיר, ולא לשיעור ההיפגעות ביחס למספר הרוכבים. בעמותה מעריכים כי השיעור הגבוה בגוש דן עשוי להיות קשור להיקפי הנסועה הגבוהים באזור, ובמיוחד בתל אביב־יפו, שאליה מגיעים יוממים רבים.

בקצה השני של הנתונים נמצאת באר שבע, שבה רוכבי אופנועים וקטנועים היו 7.1% מכלל הנהגים שנפגעו בתאונות. בקריית גת ובעפולה עמד השיעור על 9.6% בכל אחת מהערים.

בירושלים נרשם המספר הגבוה ביותר של נהגים שנפגעו בתאונות דרכים, אולם בשיעור היחסי של רוכבי האופנועים והקטנועים היא מדורגת במקום ה־16. בשנים שנבדקו נפגעו בעיר 2,816 נהגים, מהם 624 רוכבי אופנועים וקטנועים - 22.1%.

הנתונים מתפרסמים על רקע מספר ההרוגים בקרב רוכבי כלי הרכב הדו־גלגליים. מתחילת שנת 2026 נהרגו 74 רוכבי אופנועים וקטנועים בתאונות דרכים. ב־22 בספטמבר נהרג רוכב אופנוע בהתנגשות עם משאית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב.

מנכ"ל עמותת אור ירוק, עו"ד יניב יעקב, אמר כי בשנים האחרונות נרשמת עלייה הדרגתית במספר הרוכבים שנהרגים בתאונות וקרא לגבש צעדים ייעודיים עבורם.

"הנתונים חדים וברורים והיו צריכים להדליק נורה אדומה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. אסור לקבל את הנתונים באדישות ושוויון נפש", אמר יעקב. לדבריו, יש לאתר כבישים ורחובות מסוכנים ולשפר בהם את התשתיות, להתקין פסי הגנה במעקות הבטיחות, להגביר את המודעות לרכיבה בטוחה ולשפר את תהליך הכשרת הרוכבים.

"במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים חייבים לאשר את התוכנית הלאומית הרב־שנתית אשר תוביל לצמצום מספר הרוכבים ההרוגים הגבוה ותמנע צער וכאב ממשפחות ומרוכבים רבים", הוסיף.