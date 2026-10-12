נמנעה התנקשות בראש ממשלת פולין. הרשויות במדינה עצרו אזרח מקומי שתכנן על פי החשד להתנקש בחייהם של ראש הממשלה, דונלד טוסק, ושר ההגנה ולדיסלב קוסיניאק-קמיש.

אתמול (ראשון) קיימו כוחות הביטחון בפולין ישיבה מיוחדת לאחר שהתקבלה התרעה על איום קונקרטי על חייהם של טוסק ושר ההגנה.

דוברת משרד הפנים, קרולינה גלצקה, סיפרה כי המזימה נחשפה לאחר שדואר אלקטרוני המכיל מידע על ניסיון התנקשות אפשרי הועבר למשטרת פולין על ידי שירות ההגנה הממלכתי, הגוף האחראי על אבטחת שרים. החשוד בתכנון ההתנקשות הוא אזרח מקומי תושב שלזיה תחתית.

בפוסט שפרסם ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, הוא הודה לשירותי הביטחון המקומיים על "הפעולה המהירה" ללכידת החשוד בתכנון ההתנקשות. "האדם שאיים בביצוע מתקפה נעצר", כתב טוסק ברשתX כשהוא משבח את המשטרה על "פעולתה המהירה והנחושה".

גם שר הפנים אישר את דבר המעצר. לא פורסמו פרטים על זהותו של האיש.

פולין גם מתמודדת בימי האחרונים עם גל אלימות חריג בבתי הספר. ביום רביעי האחרון נפצעו שתעה בני אדם לאחר שסטודנט בן 19 תקף באמצעות חפץ חד סטודנטים ומורים. יממה בלבד לאחר מכן נער בן 15 רצח איש תחזוקה ופצע שניים נוספים בבית ספר בו למד בעבר. ביום שבת, תקפה אישה בת 21 מוסד לחינוך למבוגרים ופצעה שלוש נשים.