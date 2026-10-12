סכנה אסטרטגית: עשרות מבני מגורים בלתי חוקיים בדרום

כמה דקות נסיעה מזרחה מערד, בכביש היורד לכיוון מצדה, נפרש הנוף המדברי של בקעת קנאים. אלא שבין הגבעות ושטחי האש של צה"ל נמצאים גם מקבצי מגורים בלתי חוקיים ובהם מאות מבנים של בדואים.

חלקם הוקמו בתוך שטחי אש פעילים, אחרים בתוך שמורות טבע, ובשנים האחרונות נרשם באזור גידול בבנייה.

ביוני האחרון נפסק בערעור בבית המשפט המחוזי בבאר שבע כי יש להעתיק את אחד המקבצים למרעית ולאכוף את ההחלטה. פסק הדין הוצג כתקדימי, בעוד יתר המקבצים באזור המתינו להכרעה בעניינו כדי להבין כיצד תשפיע על מעמדם.

במרעית כבר קיימת שכונת "פרפר", המיועדת לתושבי בקעת קנאים ונבנתה באופן שמבקש להתאים את פתרון הקבע לאורח החיים הבדואי. במקום קיימת תשתית לבתי קבע, ולצדה מגרשים המיועדים לשימוש חקלאי.

ברשות להתיישבות הבדואים מתייחסים לחשש שהעלו תושבים מפני מגורים בסמיכות לחמולות אחרות. בשכונת פרפר קיימות חמש שכונות, כך שניתן, לשבץ משפחות מפלגים שונים בשכונות נפרדות.

למרות פתרון הקבע שהוצע ולמרות ההכרעה המשפטית שכבר התקבלה בנוגע לאחד המקבצים, מאות המבנים במרחב בקעת קנאים ונחל יעלים עדיין נמצאים בשטח, ובהם מבנים שהוקמו בשטחי אש ובשמורות טבע.