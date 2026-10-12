עימות חריג בין סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד עמית חדד, לבין התובעת יהודית תירוש הוביל הבוקר (שני) להפסקת הדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, במהלך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו.

מנדלבליט שב לדוכן העדים לבקשת צוות ההגנה של נתניהו. אלא שכבר בפתח הדיון התפתח ויכוח חריף בין חדד לתירוש, שבסיומו החליטה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן לעצור את הדיון ולזמן את הצדדים ללשכת השופטים.

במהלך חילופי הדברים תקף חדד את התנהלות הפרקליטות ואמר: "לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. אני לא אעזוב את הפרקליטות, כי היא זו שהגישה את התיק הזה".

בהמשך הפנה חדד את דבריו לעבר התביעה ואמר: "אני מבין את המצוקה, כי יושבת כאן מישהי שזו תיק חייה".

תירוש הגיבה מיד לדברים: "חיי הם המשפחה שלי. כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם, והפרקליטות היא לא הנאשמת כאן". היא אף הגדירה את דבריו של חדד "חוצפה".

בעקבות העימות הורתה השופטת פרידמן-פלדמן על הפסקת הדיון וקראה לצדדים להיכנס ללשכת השופטים.