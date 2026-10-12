עו"ד בלייכר לאחר הערעור: "עושים צדק"

בית המשפט העליון הכפיל את סכום הפיצויים שנפסק למשפחת נחשון, שביתה במעלה הזיתים בירושלים הותקף בבקבוקי תבערה בשנה שעברה.

בעקבות ערעור שהוגש בסיוע ארגון חוננו, הועמד הפיצוי שישלם אדם עבאסי למשפחה על 63 אלף שקלים, לעומת 31,500 שקלים שנפסקו קודם לכן.

בעת האירוע שהו בבית שבעה מבני המשפחה, ובהם ילדים קטנים. עבאסי השליך בקבוקי תבערה לעבר הבית ובהמשך הורשע בהליך הפלילי שהתנהל נגדו.

לאחר הרשעתו הגישה המשפחה, בסיוע עורכי הדין חיים בלייכר ועזריאל פיקאר, תביעה אזרחית נגררת נגד עבאסי. בבית המשפט המחוזי נפסק למשפחה פיצוי בסך 31,500 שקלים.

הפרקליטים סברו כי הסכום שנפסק אינו מספק והגישו ערעור לבית המשפט העליון. לפי הארגון, במהלך הדיון קבעה השופטת יעל וילנר מספר פעמים כי סכום הפיצויים שנפסק בערכאה הקודמת היה נמוך.

בסופו של ההליך התקבל הערעור וסכום הפיצויים הוכפל ל-63 אלף שקלים. בנוסף נפסקו לטובת נפגעי העבירה 15% שכר טרחה ומע"מ.

עו"ד חיים בלייכר, ראש מחלקת נפגעי טרור בחוננו, בירך על ההחלטה ואמר: "פגיעה בכיס של המחבלים עושה צדק עם הקורבנות ומהווה כלי חשוב להרתעה ולהשבת הביטחון לתושבי מזרח ירושלים היהודים והארץ כולה. יש משמעות להגדלת הפיצויים שנפסקו כלפי הנפגעים, אך במקביל אנו סוברים שאין בזה די, ונמשיך לפעול ככל שמקרים אלה יימשכו. הפיצויים אשר יתבעו מהמחבלים ילכו ויגדלו".