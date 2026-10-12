היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן החליטו כי ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ייחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, כך דיווח הכתב אבישי גרינצייג ב-i24NNEWS.

ההחלטה התקבלה בעקבות התקרית שאירעה לפני כשבועיים במצפה יריחו, שבמהלכה התעמת קרויזר עם שוטרים.

לפי טענת המשטרה, קרויזר תקף שוטר במהלך האירוע והיה מעורב בתקרית שבסיומה נגרם לשוטר שבר באף. מנגד, חבר הכנסת טוען כי דווקא השוטרים הם שהפעילו נגדו אלימות.

בעקבות פרסום הפרשה פנה קרויזר למחלקה לחקירות שוטרים כדי להגיש תלונה נגד השוטרים. לדבריו, הוא המתין 11 ימים לפני הגשת התלונה בשל החג והעומס שנוצר במסגרת קמפיין הבחירות של מפלגתו.

אלא שבמח"ש נמנעו בשלב זה מלגבות ממנו גרסה. קרויזר טען כי ההחלטה התקבלה בהוראת היועצת המשפטית לממשלה.

כדי להימנע מגביית עדויות כפולות או סותרות מקרויזר בנוגע לאותה תקרית, הוחלט לעכב את קבלת גרסתו במח"ש. על פי המתווה שנקבע, גרסתו תיגבה פעם אחת בפני צוות חקירה משותף, שיבדוק הן את תלונתו נגד השוטרים והן את תלונת השוטרים נגדו.

במשטרה סבורים כי חומרי החקירה שנאספו בנוגע לתקרית מצביעים על מעורבותו של קרויזר באירוע, וכבר קודם לכן צפו במשטרה כי יבקשו אישור לחקור אותו באזהרה. במקביל, נחקרו חשודים ראשונים במעורבות בתקרית.

קרויזר תקף את התנהלות מח"ש והיועצת המשפטית לממשלה לאחר שלא נגבתה ממנו תלונה. "מח"ש והיועמ"שית - ממה אתם מפחדים?", כתב בחשבונו ברשת X. לדבריו, הגיע למח"ש כדי להתלונן על האלימות שלטענתו הופעלה נגדו במהלך אזכרה לארבעה מחבריו, חללי צה"ל, אך לאחר כמעט ארבע שעות של המתנה לא נגבתה תלונתו.

"לא אאפשר לאיש לטייח את האירוע, להשתיק את הפרשה או למנוע את בירור האמת", כתב קרויזר. "אני דורש שתלונתי תתקבל ותיחקר לאלתר, שהאמת תצא לאור ושכל מי שנושא באחריות ייתן את הדין. החוק אינו בגדר המלצה - בוודאי לא עבור מי שאמונים על אכיפתו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "החלטתה של היועמ"שית העבריינית באשר לח"כ יצחק קרויזר הבוקר מעלה חשש כבד לאכיפה בררנית ולשימוש פוליטי במערכת אכיפת החוק ערב הבחירות. חבר כנסת מגיע לאזכרה של חבר ילדותו שנפל בקרב, מותקף לטענתו באלימות קשה, שובר צלע ומגיע למח"ש להגיש תלונה. במקום לברר את תלונתו, מנסים להפוך את המתלונן לחשוד. הטענה שהדבר נעשה בהוראת היועמ"שית מחייבת בירור מיידי.

מדוע בעניינם של חברי הכנסת גלעד קריב שהדליף חומר סודי ונעמה לזימי שהציתה באיילון לפני זמן רב ההחלטות עדיין מתעכבות, ואילו בעניינו של קרויזר פועלים במהירות כזו. ממתי יועמ"שית מחליטה לחקור ח"כ תוך פחות מיום? היועמ"שית חייבת לספק תשובות לציבור בישראל", הוסיף בן גביר.

לדבריו "החוק אינו רכושה הפרטי של היועמ"שית. אני דורש בדיקה מיידית ושוויונית של האירוע. את התשובה ליועצת העבריינית ניתן ב-27 לחודש כאשר עוצמה יהודית תפעל להדיח אותה מתפקידה".