מי שחגג בר מצווה בשנים האחרונות מכיר את התמונה: ערימת מעטפות, כמה מכשירים אלקטרוניים, ושלושה עותקים של אותו משחק. אחרי שנתיים, רוב המתנות כבר לא בשימוש. השאלה שמשפחות רבות שואלות היום היא לא "מה הכי מרשים", אלא "מה עוד יהיה כאן בעוד עשרים שנה".

מה הופך מתנה לבר מצווה למתנה שזוכרים?

מתנה לבר מצווה נזכרת כשהיא עונה על שלושה תנאים: משתמשים בה לעיתים קרובות, היא אישית, והיא מחזיקה מעמד. הטבלה הבאה משווה בין סוגי המתנות הנפוצים לפי שלושת התנאים האלה:

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למה דווקא סידור?

בר מצווה ובת מצווה מסמנות את הכניסה לעול המצוות. המשנה במסכת אבות (ה, כא) קובעת "בן שלוש עשרה למצוות", ובת מצווה נחגגת בגיל שתים עשרה. מהיום הזה הנער מניח תפילין ומתפלל בכל יום, והנערה מתחילה ללוות את יומה בתפילה. הסידור הוא הספר שנפתח הכי הרבה פעמים בחייו של אדם מתפלל, ולכן סידור לבר מצווה הוא מתנה שנכנסת ישר לשגרה.

יש עוד סיבה, פחות מדוברת. בבתים רבים נהגו לרשום על הדף הפנימי של הסידור תאריכים משפחתיים: יום לידה, יום נישואין, ימי זיכרון של הורים. כך הפך הסידור לאורך דורות לסוג של ארכיון משפחתי קטן. מי שירש סידור של סבא או של סבתא יודע כמה הדפים האלה שווים.

כשבדקנו את ההיצע של סידורים עם הטבעה אישית, הסידור של השחר הבקיע (Pray with Dawn) בלט באיכות שלו: מותג ישראלי מקצועי ואמין, שמציע סידור שלם ליום חול ולשבת בנוסח עדות המזרח, בהדפסה מאירת עיניים ובשמונה גווני כריכה. סידור עם הקדשה כזה, עם שם הנער או הנערה מוטבע על הכריכה, הוא מתנה שאי אפשר להחליף בטעות עם עותק של מישהו אחר בבית הכנסת.

צ'קליסט לבחירת סידור לבר מצווה

לפני שבוחרים סידור לבר מצווה או לבת מצווה, כדאי לעבור על חמש שאלות פשוטות:

נוסח: האם הסידור בנוסח שבו המשפחה מתפללת?

שלמות: האם הסידור כולל יום חול, שבת ותוספות, כך שלא יוחלף בעוד שנה?

קריאות: האם ההדפסה ברורה ונוחה גם לעיניים צעירות וגם בעוד שלושים שנה?

עמידות: האם הכריכה תעמוד בשימוש יומיומי, בתיק ובבית הכנסת?

התאמה אישית: האם אפשר להטביע שם, כך שהסידור יהיה באמת שלו?

מה כותבים בהקדשה?

הקדשה בסידור לבר מצווה צריכה להיות קצרה ואישית. ההטבעה על הכריכה מוגבלת בדרך כלל לשם בלבד, ואת המילים עצמן כדאי לכתוב בכתב יד בעמוד הפתיחה. כמה דוגמאות שאפשר להתאים:

"לאליה, ביום שבו נכנסת לעול המצוות. שתמצא בסידור הזה כוח בכל בוקר. באהבה, סבא וסבתא"

"לתמר, לבת המצווה. שהתפילות שלך תמיד יתקבלו. אמא ואבא, תשפ"ז"

"ליוסף, שתזכור תמיד מאיפה באת ולאן אתה הולך. המשפחה כולה"

ומה מתאים במיוחד לבת מצווה?

לבת מצווה יש מסורת יפה משלה. נשים רבות בעם ישראל נוהגות לקרוא תהילים, בשמחה ובעת צרה, ופרקים מיוחדים נאמרים בהדלקת נרות שבת ובימים חשובים. ספר תהילים אישי, לצד הסידור, הוא מתנה לבת מצווה שמחברת את הנערה לשרשרת ארוכה של נשים שהתפללו לפניה.

ההמלצה שלנו היא לא לבחור בין השניים. סידור לתפילה היומית וספר תהילים לרגעים האישיים משלימים זה את זה, וביחד הם יוצרים פינת תפילה קטנה שהנערה בונה לעצמה.

מה קורה לסידור אחרי החגיגה?

המבחן האמיתי של מתנה לבר מצווה מגיע חודשים אחרי האירוע. סידור אישי ממשיך לצאת מהתיק בכל בוקר, נלקח לטיול השנתי, לישיבה, לצבא ולחופה. משפחות רבות מספרות שהסידור של בר המצווה הוא הסידור שהבן מתפלל בו גם ביום חתונתו. קשה לחשוב על מתנה אחרת שעוברת מסלול כזה.

שאלות נפוצות

באיזה גיל חוגגים בר מצווה ובת מצווה?

בר מצווה נחגגת בגיל שלוש עשרה, ובת מצווה בגיל שתים עשרה, לפי התאריך העברי של יום ההולדת.

כמה זמן מראש כדאי להזמין סידור עם הטבעה?

סידור עם הטבעה אישית מיוצר בהתאמה, וזמני אספקה של עד עשרה ימי עסקים נפוצים. כדאי להזמין לפחות שלושה שבועות לפני האירוע, ולבדוק היטב את איות השם, כי מוצר מוטבע לרוב אינו ניתן להחזרה.

איזה נוסח לבחור?

הכלל הפשוט הוא לבחור בנוסח של המשפחה. משפחות ממוצא ספרדי ומארצות המזרח מתפללות בנוסח עדות המזרח, ומשפחות ממוצא אשכנזי בנוסח אשכנז או בנוסח ספרד החסידי. אם יש ספק, כדאי לשאול את הרב שמכין את הנער לעלייה לתורה.

כמה תווים אפשר להטביע על הכריכה?

זה משתנה בין יצרנים. בסידור של השחר הבקיע, למשל, ההטבעה מוגבלת לחמישה עשר תווים, מספיק לשם פרטי ושם משפחה קצר. את ההקדשה המלאה כותבים בעמוד הפנימי.

האם סידור מתאים גם כמתנה מחברים, ולא רק מהמשפחה?

בהחלט. חברים יכולים להתאגד ולהעניק סידור עם הקדשה משותפת. מתנה כזו בולטת דווקא בגלל שהיא שונה מכל השאר.

שאלה לסיום

נסו להיזכר במתנות שקיבלתם בבר המצווה או בבת המצווה שלכם. כמה מהן עדיין אצלכם? ואם יש אחת כזו, מה הופך אותה לכל כך מיוחדת?

הכתבה נכתבה בשיתוף פעולה מסחרי.