הנתונים הבאים לקוחים מתנאי הפוליסות של שש חברות ביטוח נסיעות הפועלות בשוק הישראלי, ונבדקו באוקטובר 2026.

הכלל הבסיסי: ההרחבה, לא הכיסוי הרגיל

אם ההריון ידוע בעת רכישת הביטוח, יש להצהיר עליו ולרכוש הרחבת הריון, שהיא כיסוי בתשלום נוסף. אם ההריון התגלה לאחר רכישת הפוליסה, יש לברר מול חברת הביטוח מה נדרש לפני היציאה לנסיעה. ההרחבה נועדה בעיקר להחמרה בלתי צפויה של הריון תקין במהלך השהות בחו"ל, ולא לטיפולים שוטפים או לבדיקות מעקב. הריון שהתגלה לראשונה בחו"ל עד שבוע 12 מכוסה בכל ששת החברות במסגרת ההוצאות הרפואיות הרגילות.

עד איזה שבוע?

בהראל, בפניקס, במגדל ובמנורה, תנאי ההרחבה מציינים כיסוי עד שבוע 32. בכלל הכיסוי מסתיים בשבוע 30. ב-PassportCard מופיע בפוליסה ובתעריפון הניסוח "עד שבוע 32", ואילו באתר החברה נכתב שהכיסוי תקף "עד ליום השישי בשבוע ה-31 להריון". בשל ההבדל בניסוח, מומלץ לקבל מהחברה אישור לגבי היום האחרון שבו ההרחבה תקפה. אין אפשרות לרכוש הרחבה מעבר לגבולות האלה באף אחת מהחברות.

שימו לב לדרך הספירה: בחלק מהחברות התנאי מתייחס לשבוע ההריון במועד החזרה לישראל או בסיום הנסיעה המתוכננת (כך בכלל ובתעריפון PassportCard), ולא במועד ההמראה. מי שיוצאת בשבוע 30 לשלושה שבועות, חוזרת בשבוע 33. הנוסח המדויק משתנה בין פוליסות, ולכן כדאי לבדוק אותו בפוליסה של החברה שבחרתם.

. צילום: ללא

ההבדלים בין החברות

הנתונים מבוססים על תנאי הפוליסות והתעריפונים של שש חברות הביטוח, כפי שנבדקו באוקטובר 2026. מקורות הנתונים מפורטים במאגר השוואת ביטוחי נסיעות:

. צילום: ללא

התוספת היומית בטבלה היא עבור הרחבת ההריון באירופה, והמחיר הסופי עשוי להשתנות לפי יעד, גיל, משך הנסיעה, מצב רפואי ותנאי הרכישה. הגיל המרבי מתייחס לזכאות לרכישת הרחבת ההריון בלבד, ולא לגיל המרבי לרכישת ביטוח נסיעות רגיל.

שלושה דברים בולטים: הפער של שבועיים בין כלל לשאר; הגיל המרבי, שנע בין 39 ל-50; והתקרות, שנעות בין $200,000 ל-$350,000.

הריון שגרתי או הריון בסיכון

בפוליסת מגדל ההרחבה נקראת "הרחבה להריון שאינו בסיכון", ובפניקס "הריון שגרתי". מי שההריון שלה כבר מוגדר בסיכון צריכה לבדוק מול החברה אם ההרחבה חלה עליה. כדאי לשאול לפני הרכישה, ולא לגלות אחרי.

ומה קורה אם הלידה מתרחשת רק אחרי שבוע 32?

במגדל, הוצאות רפואיות הקשורות להריון ולידה מוקדמת עשויות להיות מכוסות גם כשהלידה התרחשה אחרי שבוע 32, אם הסיבה הרפואית שמנעה מהמבוטחת לשוב לישראל אירעה לפני שבוע 32. זה אינו אומר שאפשר להתחיל נסיעה אחרי שבוע 32, אלא שזה המשך של אירוע שהחל בתקופה המכוסה. בשאר החברות סעיף כזה לא אומת, ולכן כדאי לשאול. פירוט נוסף: ביטוח נסיעות בהריון בשבוע 33-34.

צ'קליסט לפני הרכישה

לחשב את שבוע ההריון גם ביום החזרה, ולבדוק בפוליסה לפי איזה מועד נקבע התנאי.

אם ההריון ידוע, להצהיר עליו בטופס הרכישה.

לוודא שההרחבה נרכשה, ושהיא מופיעה בדף פרטי הביטוח.

לבדוק את הגיל המרבי של ההרחבה בחברה שבחרתם.

לשמור בטלפון את דף פרטי הביטוח ואת מספר המוקד.

רוצים לבדוק את ההבדלים לעומק? במדריך לביטוח נסיעות בהריון באתר ביטוח-טרוול ריכזנו את תנאי ההרחבה, השבועות, התקרות והמחירים לפי כל חברה.

מחירי ההרחבה מבוססים על התעריפונים שנבדקו, ותקרות הכיסוי ותנאי הזכאות מבוססים על תנאי הפוליסות. המחיר והכיסוי בפועל נקבעים ברכישה, והתנאים המחייבים הם אלה שבפוליסה. הכתבה מציגה מידע כללי ואינה ייעוץ ביטוחי.

בנצי פלג, סוכן ביטוח מורשה (רישיון 126415), ביטוח-טרוול