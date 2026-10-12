צה"ל משלים את היערכותו לבחירות בצל המציאות המבצעית, עם פריסה של יותר מ-800 קלפיות בכלל היחידות והגזרות. ההצבעה המוקדמת בצבא תיפתח בערב 20 באוקטובר ותימשך שבעה ימים, עד ליום הבחירות הכללי ב-27 באוקטובר.

ההיערכות נועדה לאפשר לכלל המשרתים, בסדיר ובשירות מילואים פעיל, לממש את זכות ההצבעה גם במהלך פעילות מבצעית. לראשונה תתקיים הצבעה גם תוך כדי חציית גבול, ובכל מקום שבו יימצאו משרתים יופעלו בהתאם לצורך קלפיות נייחות וניידות.

כבר במהלך השבוע הבא צפויות להיפרס יותר מ-800 קלפיות. לצד הקלפיות הקבועות יפעלו קלפיות ניידות, שיעברו בין מספר יחידות על פי לוח זמנים שנקבע מראש. ועדת הקלפי הניידת תלווה בקצין או בנגד חמוש שיהיה אחראי לאבטחתה, ובמהלך המעבר בין היחידות יישאר המכסה המשני של הקלפי נעול.

חיילים יוכלו לבחור אם להצביע בקלפי צבאית או בקלפי אזרחית. ההצבעה תיעשה באמצעות מעטפות כפולות, שנועדו לאפשר את בדיקת זכאותו של המצביע ולוודא כי כל בעל זכות הצבעה מצביע פעם אחת בלבד.

על מערך הבחירות בצה"ל הופקדה אל"ם ורד בן יהודה, שמונתה לקצינת הבחירות בצבא לצד תפקידה כראש מרכז תעסוקת עובדי צה"ל. בניהול המערך ישתתפו מאות קציני בחירות וכ-3,000 חיילים שעברו הכשרה לשמש כחברים בוועדות הקלפי.

כל קלפי תנוהל בידי ועדה בת ארבעה חיילים המשרתים בצה"ל. חברי הוועדות עוברים הכשרה ומכירים את הנהלים והכללים הנדרשים לניהול ההצבעה.

בצה"ל מדגישים כי "תפקידו של מערך הבחירות מתמקד בקיום ההצבעה ובשמירה על תקינות ההליך בלבד, ולא בתוכן הפוליטי או בעמדות המצביעים. הבחירות בצבא יתקיימו תוך שמירה על אופיו הממלכתי של צה"ל ועל העיקרון שלפיו הצבא נשאר מחוץ לשיח הפוליטי".