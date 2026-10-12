הרב נעם ולדמן, ראש ישיבת ניר, מתריע בראיון לערוץ 7 מפני חזרת מערכת הביטחון לתפיסות שקדמו למתקפת שמחת תורה תשפ"ד, וטוען כי המדיניות החדשה מסכנת את ההתיישבות ביהודה ושומרון.

"הקונספציה חוזרת ובגדול. בחודשים האחרונים לצערנו הרב אנו עדים לחזרה של מערכת הביטחון לתפיסות המקולקלות שנכחו בחיינו לפני פרוץ המלחמה".

לדבריו, "כאשר פרצה המלחמה בשמחת תורה תשפ"ד, בכל מרחבי יהודה ושומרון הבינו האזרחים והצבא שאסור לתת לאויב הערבי לעבוד ולהתפרנס בתוך היישובים ליד אזרחים תמימים מבחינה ביטחונית, חוץ מהבעיה של לפרנס ולתת תקווה לאויבים. עצם הנוכחות של אויב בסמיכות לנשים, ילדים ואזרחים היא מסוכנת".

"בנוסף הבין הפיקוד הצבאי שצריך לייצר מרחב חיץ גדול בין האויב הערבי לבין האזרחים. לכן בשלוש השנים האחרונות לא ניתן לאויב הערבי לבוא למסוק זיתים, לבצור ענבים ובכלל להתקרב אל היישובים, החוות והשכונות החדשות ביהודה ושומרון. ומעל הכול הצבא הבין שהחוות והגבעות ותפיסת האזרחים את השטח מחזקת את הביטחון".

הרב ולדמן טוען כי בעקבות המלחמה התחדדה ההבנה ביחס לאיום הנשקף מהאוכלוסייה הפלסטינית, אך כעת מערכת הביטחון נסוגה מהמדיניות שננקטה בעקבותיה. "וכפועל יוצא מזה המציאות הביטחונית וההתיישבותית ביהודה ושומרון השתנתה מקצה לקצה. בחודשים האחרונים אנו עדים איך המערכת הצבאית והביטחונית, השב"כ, חוזרים בצעדי ענק לקונספציה הישנה המסוכנת והמעוותת".

"אנו עדים להתגברות הטרור של זריקת אבנים, של תקיפת רועי צאן יהודים, בעלי חוות ויהודים שנוסעים בכבישי יהודה ושומרון ללא תגובה משמעותית. אנו עדים איך האויב הערבי קיבל אומץ מהרפיסות של המערכת הביטחונית והוא מעיז פניו לתקוף ולהגיע למגע פיזי ישיר, ואינו חושש לתקוף חיילים ואזרחים ולחטוף נשקים", מוסיף הרב.

הרב תוקף במיוחד את ההחלטות לאפשר פעילות חקלאית פלסטינית בקרבת היישובים. "ועכשיו נותנים לאויבינו למסוק זיתים, לבצור ענבים, באיזו תפיסה מוסרית מעוותת של זכויות אדם וזכויות קניין. בחסותם האויב מנצל את הרפיסות כדי לפגוע באחינו הצדיקים המיישבים את מרחבי ארצנו הקדושה בחוות ובגבעות".

לדבריו, "אין ספק, התקררנו. התחלנו לשכוח מה עוללו לנו ההמון הערבי המוסת בבארי, בניר עוז ובכל עוטף עזה. והאויב הערבי, כשהוא רואה את הגמגום שלנו ואת היחס שלנו אליו כבעל זכויות בקרקעות ליד יישובנו, הוא מבין את המסר, הוא קולט את החולשה".

"המדיניות הזו מסוכנת ומסכנת באופן מיידי את תושבי החוות והגבעות ובהמשך את כל תושבי יהודה ושומרון ואת כל תושבי עוטף ישראל מסביב ליהודה ושומרון".

הרב ולדמן מתייחס גם לדברים שיוחסו לראש השב"כ בישיבת הקבינט מול השרה אורית סטרוק. "בתוך כל זה נחשפנו למשפט המזעזע שאמר ראש השב"כ בישיבת הקבינט לשרה אורית סטרוק: 'יהודים שורפים בתים של ערבים, לא ראינו ערבים ששורפים בתים של יהודים'. ראש השב"כ מנסה לצייר תמונה מעוותת כביכול מי שמסכן את המציאות הביטחונית בשטח הם נערי הגבעות".

"יהודה ושומרון בוערת כבר שנים ארוכות. והערבים שואפים להשמידנו, לסלק אותנו מכאן למעלה ממאה שנה", הוא מוסיף. בהמשך דבריו הוא מייחס כוונות עוינות לאוכלוסייה הערבית בכללותה, ללא הבחנה בין מעורבים בטרור לבין אזרחים שאינם מעורבים בו.

"כיצד הפיקוד הצבאי הבכיר מסוגל לישון בשקט כשהוא נותן במו ידיו לערבים להתקרב לבתים שלנו? כיצד הם ישנים בשקט כשהם נותנים רוח גבית לאויב בכך שהם נותנים לו הצדקה מוסרית והגנה ושמירה להתקרב אל הבתים שלנו?"

לסיום קורא הרב ולדמן לראשי מערכת הביטחון לחזור למדיניות שננקטה בתחילת המלחמה. "אני פונה לראשי מערכת הביטחון כולם להתעשת, לחזור ליד התקיפה שהייתה כאן בתחילת המלחמה, להבין שתאוות הרצח וההשמדה שלהם לא חלפה. אין מקום בארץ הזאת לאויב השואף להשמידנו".

"נאמץ את דברי רש"י בתחילת התורה שמזכיר לנו של מי הארץ הזאת ומי הם הגזלנים: 'שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו'. ארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל וגזולה היא בידי אויבינו שמנסים להיאחז ולקחתה ממנו".