וואטסאפ החלה בהפצה הדרגתית של אחד הפיצ'רים המבוקשים ביותר בתולדות האפליקציה: אפשרות לתזמן הודעות לשליחה אוטומטית במועד עתידי.

בשלב זה, היכולת החדשה זמינה למספר מצומצם של משתמשי גרסת הבטא במערכת ההפעלה אנדרואיד, והיא צפוי להתרחב לכלל המשתמשים בשבועות הקרובים.

הפיצ'ר החדש משתלב באופן טבעי בממשק העבודה של האפליקציה. לאחר כתיבת הודעת טקסט, בחירת תמונה או צרוף סרטון, לחיצה ארוכה על כפתור השליחה תפתח ממשק ייעודי לקביעת תאריך ושעה מדויקים.

המערכת מאפשרת לתזמן הודעות בטווח של החל מעשר דקות ועד לשבועיים קדימה, הן בשיחות פרטיות והן בקבוצות.

לפי דיווחים טכנולוגיים, ההודעות המתוזמנות ישוגרו ביעדן גם כשהמכשיר הסלולרי אינו מחובר לאינטרנט או שהאפליקציה סגורה לחלוטין ברקע.

לצד זאת, האפליקציה מציעה אזור ניהול ייעודי שבו ניתן לצפות בהודעות הממתינות, לערוך אותן או למחוק אותן טרם מועד השליחה מבלי להותיר עקבות או התראות מביכות אצל הנמען.

מבחינת קובצי מדיה, וואטסאפ מאפשרת בשלב זה לתזמן פריט אחד (תמונה או סרטון) בכל הודעה מתוזמנת. עם השלמת ההפצה לכלל הציבור, הפיצ'ר צפוי לשנות באופן משמעותי את האופן שבו משתמשים פרטיים ועסקיים מנהלים את התקשורת השוטפת שלהם.