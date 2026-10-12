המועמד הרפובליקני למשרת מושל ניו יורק, ברוס בלייקמן, הגיע אתמול לביקור עבודה בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין.

השיחות המרכזיות התקיימו במסגרת פגישה שערך בביתו של איש העסקים יואלי לנדא, בהשתתפות דמויות מפתח מקומיות.

במרכז הדיונים עמדו הנושאים המרכזיים שעל סדר היום של התושבים: מחירי הדיור המאמירים שדוחקים צעירים החוצה מהשכונה, והצורך הדחוף לבלום התערבות ממשלתית רגולטורית במוסדות החינוך והישיבות.

כמו כן, השתתפו בפגישות בעלי עסקים ונציגי ארגונים שהציגו בפני בלייקמן את תמונת המצב בשטח, לרבות סוגיות הביטחון האישי.

בלייקמן הבהיר למארחיו כי הוא מחויב ליצור מדיניות שתאפשר למשפחות להישאר בבתיהן ולהמשיך לנהל את אורח חייהן ללא הפרעה מצד הרשויות.