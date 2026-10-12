ליקוטי מוהר״ן - להפוך תורה לתפילות | הרב יהושע מילר

קהילת מורשת נערכת לקליטת רבה החדש: הרב יהושע מילר ומשפחתו צפויים לעבור להתגורר ביישוב, חודשים אחדים לאחר שנבחר לתפקיד בתום הליך איתור קהילתי ממושך. על המעבר הצפוי הודיעה ועדת הליווי לרב היישוב, שעדכנה את התושבים גם על לוח הזמנים לכניסתו לתפקיד.

בהודעתה בירכה ועדת הליווי את המשפחה לקראת הגעתה: "נאחל למשפחת מילר ברוכים הבאים למורשת! שתהיה קליטה טובה, נעימה ומשמעותית, ושנזכה יחד להמשיך ולבנות קהילה מחוברת, מאירה ומשגשגת".

הרב מילר ורעייתו, הרבנית תהילה, צפויים לקיים מפגשי היכרות ושיחות עם תושבים, במטרה לאפשר לרב להכיר מקרוב את הקהילה, להקשיב לצרכיה ולבסס קשר אישי עם חבריה. המשפחה תתגורר בבית משפחת קמחי בשלב ד' עליון.

הגעתה של משפחת מילר מסמנת את השלמתו של שלב משמעותי בתהליך ארוך. כפי שפורט במכתב שפרסמה ועדת איתור הרב בט"ו בתמוז, התהליך נפתח בשיח ובסקר קהילתי שנועדו להגדיר את דמות הרב המתאימה למורשת. בעקבות פרסום הליך האיתור התקבלו 27 פניות ממועמדים, ולאחר סינון ומפגשי עומק גובשה רשימה מצומצמת של מועמדים סופיים.

בשלב האחרון הוזמנו המועמדים ומשפחותיהם לשבתות אירוח ביישוב, שבמהלכן התקיימו שיעורים, שיחות ומפגשים עם התושבים. המפגשים אפשרו לחברי הקהילה להתרשם מהמועמדים לא רק בהיבט התורני, אלא גם מהקשר האישי והקהילתי שהם מבקשים ליצור. בתום התהליך נבחר הרב יהושע מילר להוביל את הקהילה בשנים הבאות.

במכתב הסיכום שפרסמה ועדת האיתור הודו חבריה לתושבים על האמון והשותפות לאורך הדרך, והביעו תקווה כי המעורבות הקהילתית שאפיינה את הליך הבחירה תימשך גם לאחר כניסתו של הרב החדש לתפקיד.