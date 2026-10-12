אסון כבד פקד את הבוקר (שני) את העיר אלעד עם פטירתו הפתאומית של הילד אוריאל רפפורט ז"ל, בן 5, שלא התעורר משנתו.

כוחות רפואה והצלה שהוזעקו לבית המשפחה ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו.

בזכות פעילות מהירה של מפקד זק"א מרחב שרון, שוחררה גופתו לקבורה באופן מיידי ללא צורך בהעברה למכון לרפואה משפטית.

המנוח הוא בנו של הרב יעקב דוד רפפורט, מחשובי קהילת "היכל משה" בעיר, ונכדו של הרב משה קפלן מבני ברק. רק בחג שמחת תורה האחרון חגגה המשפחה את יום הולדתו החמישי.

הלוויתו התקיימה הבוקר בשעה 11:00 בבית העלמין באלעד, שם נטמן.