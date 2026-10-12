זעם בקרב תושבים ביישוב איתמר בשומרון, בעקבות החלטת צה"ל לאפשר הבוקר (שני) מסיק זיתים של פלסטינים בסמוך לגדרות היישוב.

תושבים ששוחחו עם ערוץ 7 סיפרו כי המסיק מתקיים באזור רגיש מבחינה ביטחונית, סמוך לנתיב שממנו חדרו המחבלים שביצעו את הטבח בבני משפחת פוגל בשנת 2011.

התושבים מספרים כי התעוררו הבוקר וגילו שהצבא חסם את היציאה הדרומית מהיישוב, במקביל להכנסת מוסקים פלסטינים לשטחים הסמוכים לגדר. תושבים שביקשו להגיע למקום כדי למחות על ההחלטה נבלמו, לטענתם, בידי כוחות הביטחון ולא הורשו לצאת דרך השער הדרומי.

לדבריהם, עצם הנוכחות של פלסטינים בקרבת גדרות היישוב מעוררת חשש ביטחוני משמעותי. "התעוררנו למציאות שבה פלסטינים נמצאים סמוך לגדרות ויכולים לתצפת על הבתים ועל דרכי הגישה ליישוב. לא ייתכן שאחרי כל מה שעברנו, מאפשרים התקרבות כזו למרחב הביטחוני של איתמר", הוסיפו.

התושבים הביעו מחאה גם על הגבלת תנועתם: "לא יכול להיות שאפילו זכות המחאה נמנעת מהתושבים. במקום לאפשר לנו להביע את מחאתנו על הפגיעה בתחושת הביטחון, חוסמים אותנו בשער היישוב".

לסיום דרשו התושבים ממפקד החטיבה המרחבית להתערב באופן מיידי: "אנו דורשים מהמח"ט לעצור את המסיק ולא לאפשר התקרבות למרחב הביטחוני של איתמר. ביטחון התושבים חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות".