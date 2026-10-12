תפילת ראש חודש חשוון ברחבת הכותל המערבי בירושלים לוותה גם הבוקר (שני) בחיכוך נוסף סביב סדרי התפילה במקום.

חברות ארגון "נשות הכותל" קיימו את תפילתן החודשית ברחבה, כמנהגן בכל ראש חודש, כשהן מלוות בפעילות מחאה נגדן ובאירועי סדר משטרתיים.

על פי גורמי האכיפה והנוכחים במקום, במהלך האירוע התפתחה מהומה בעקבות כניסתו לעזרת הנשים של גבר הלבוש כאישה, אשר עורר סערה בקרב המתפללים והוצא מהמקום על ידי כוחות המשטרה.

התפילה כללה כמדי חודש ניסיונות להכניס פריטי פולחן וספר תורה בניגוד לנהלים המקובלים והמסורתיים בכותל, דבר שעורר ביקורת חריפה מצד מתפללים ואנשי ציבור ששהו באתר.

ח"כ אבי מעוז (נעם) הגיע הבוקר לרחבה ותקף את התנהלות הקבוצה, תוך שהוא קורא להאיץ את חקיקת חוק הכותל במטרה לעגן משפטית את הסטטוס-קוו ומנהגי המקום.

במקביל לנעשה ברחבת הכותל, התפתחה מחאה מחוץ למרחב הציבורי: קבוצת מפגינים מחסידות ברסלב התאספה בשעות הבוקר המוקדמות סמוך לביתה של מנכ"לית "נשות הכותל", יוכי רפפורט, בירושלים. המפגינים חסמו את יציאתה ומחו על קיום האירועים החודשיים בכותל. בעקבות תלונות מצד שכנים על רעש והפרת הסדר, הוזעקו כוחות משטרה למקום כדי לפזר את ההתקהלות.